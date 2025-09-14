Slušaj vest

Vozač Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu San Marina i Riminija i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

 Markes je na stazi "Marko Simončeli" u Mizanu startovao sa četvrtog mesta, ali je pobedio rezultatom 41:20,898 minuta. To je njegova 73. pobeda u "kraljevskoj" klasi.

Drugo mesto zauzeo je vozač Aprilije Marko Beceki sa 0,568 sekundi zaostatka.

Vozač Gresinija Aleks Markes bio je treći sa 7,734 sekunde zaostatka.

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja nije završio trku.

Mark Markes sada ima 512 bodova na prvom mestu u generalnom plasmanu, 182 boda više od mlađeg brata Aleksa Mareksa. Treći je Frančesko Banjaja sa 237, a četvrti je Beceki sa 229 bodova.

Šampionat se nastavlja trkom u Japanu 28. septembra.

