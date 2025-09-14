KRECU NE OČAJAVA POSLE DEBAKLA SRBIJE: Sve je još otvoreno....
Odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je neuspeh na startu Svetskog prvenstva u Manili.
U prvom kolu H grupe naši odbojkaši poraženi su ubedljivo od selekcije Češke rezultatom 3:0 u setovima (25:22, 25:23, 25:20
Srbija je bila favorit i morala je da dobije Češku, da bi šanse za prolazak dalje ostale realne... Ovako, biće veoma teško.
"Orlovi" se sada okreću obračunima sa Kinom i Brazilom.
Selektor Srbije George Krecu je izneo utiske posle poraza na startu Svetskog prvenstva.
"Sve je još otvoreno, znamo da imamo kvalitet. Znali smo da se i u drugim grupama desilo da su se timovi mučili na samom početku. Najvažnije je pripremiti se za narednu utakmicu. Imamo svoje šanse, kao i ostali timovi", rekao je Krecu tokom obraćanja na terenu.
Naredni meč protiv Kine na programu je u utorak od 15 časova.