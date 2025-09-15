DANAC OSVOJIO ŠPANIJU: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta
Danski biciklista Jonas Vingegor pobednik je 80. jubilarne Vuelte posle današnje, poslednje, 21. etape, prekinuta zbog pro-palestinskih protesta u centru Madrida gde je trka trebalo da se završi.
Etapa je prekinuta 57 kilometara pre cilja etape, a biciklisti su ostali bez završnog sprinta i svečanosti proglašenja najboljih ;ispred fontane Sibeles.
Tri nedelje su se organizatori i takmičari suočavali s prekidima etapa i protestima koji su počeli zahtevom da se s Vueelte izbaci tim "Izrael Premijer Teh".
Vingegor je pobedu na Vuelti zabeležio ukupnim vremenom od 72 sata, 53 minuta i 57 sekundi, drugo mesto je zauzeo Portugalac Žoao Almeida sa jednim minutom i 16 sekundi zaostatka, a treće mesto u ukupnom plasmanu pripalo je Britancu Tomasu Pidoku sa tri minuta i 11 sekundi zaostatka.
Vingegor koji vozi za ekipu Visme, doneo je tom timu petu pobedu u generalnom plasmanu Vuelte u poslednjih sedam godina.
Prethodno su pobede Vismi doneli tri puta Slovenac Primož Roglič (od 2019. do 2021. godine) i američki biciklista Sep Kus (2023.).
Zelena majica koja se dodeljuje najboljem sprinteru, pripala je vozaču Lidl Treka, Dancu Madsu Pedersenu, dok je crveno-bela tačkasta majica, namenjenu najboljem u brdskoj klasifikaciji, pripala Australijancu Džeju Vajnu.