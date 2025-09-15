Slušaj vest

Švedski atletičar Armand Duplantis rekao je da nema problema sa motivacijom da ostvari najbolje rezultate na međunarodnim takmičenjima, nakon što je 14. put postavio svetski rekord u skoku uvis, na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

"Radi se o tome da radim ono što znam da sam sposoban. U smislu motivacije, to nije toliki problem. Znam na kom nivou mogu da se takmičim i to nekako zahtevam od sebe", rekao je Duplantis novinarima u Tokiju.

Armand Duplantis Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

On je u finalu osvojio zlatnu medalju pošto je preskočio 6,15 metara, a potom je lestvicu podigao na 6,30 metara i tu visinu preskočio je iz trećeg pokušaja.

Treći skok obavio je više od pola sata posle završetka takmičenja, ali je stadion ostao pun u iščekivanju novog svetskog rekorda.

"Bolje je nego što sam mogao da zamislim. To što sam mogao da uživam u ovom svetskom rekordu i to im omogućim je super posebno. Publika je bila tako glasna, hvala mnogo", dodao je 25-godišnji Duplantis.

Duplantis je 14. put postavio svetski rekord i postao je tek drugi atletičar posle Ukrajinca Sergeja Bubke koji je osvojio tri uzastopne šampionske titule na otvorenom u skoku uvis.Bubka je tokom 10-godišnje karijere, od 1984. godine, obarao svetski rekord 17 puta. On je tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka osvojio šest uzastopnih svetskih titula, a poslednji put oborio je svetski rekord kao 31-godišnjak i tada je preskočio 6,14 metara.

"Šest-tri zvuči zaista lepo, zaista čisto, nova barijera za naš sport. Zvuči bolje nego 6,29 to je sigurno", dodao je.

Duplantis je neporažen u 37 uzastopnih takmičenja u poslednje dve godine.

On je prvi svetski rekord oborio 8. februara 2020. godine, a rekorde je postavljao na tri kontinenta.

(Beta)