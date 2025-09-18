Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva i to posle neviđene drame i pravog čuda.

Poraženi su naši odbojkaši od autsajdera Češke na startu takmičenja sa 3:0, ali su onda srušili Kinu, pa Brazil maksimalnim rezultatom i otišli u osminu finala.

Protiv koga će tamo igrati još nije poznato budući da se timovi Grupe H ukrštaju sa onima iz Grupe A u kojoj sve četiri reprezentacije (Tunis, Iran, Egipat, Filipini) uoči poslednjeg kola imaju po jednu pobedu. Ipak, zna se kog dana će "orlovi" ponovo na teren.

Odbojkašima Srbije sledi neočekivano duga pauza i na teren će u utorak, 23. septembra, samo još nije poznato u kom terminu.

Ako završimo prvi u grupi, igraćemo u utorak od 14 časova, a ako budemo drugi, istog dana, samo od 9.30. Konačan rasplet naše grupe znaće se u četvrtak popodne, kad svoj meč završe Češka i Kina (15.00).

