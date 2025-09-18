Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva i to posle neviđene drame i pravog čuda.

Poraženi su naši odbojkaši od autsajdera Češke na startu takmičenja sa 3:0, ali su onda srušili Kinu, pa Brazil maksimalnim rezultatom i otišli u osminu finala.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije Foto: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Protiv koga će tamo igrati još nije poznato budući da se timovi Grupe H ukrštaju sa onima iz Grupe A u kojoj sve četiri reprezentacije (Tunis, Iran, Egipat, Filipini) uoči poslednjeg kola imaju po jednu pobedu. Ipak, zna se kog dana će "orlovi" ponovo na teren.

Odbojkašima Srbije sledi neočekivano duga pauza i na teren će u utorak, 23. septembra, samo još nije poznato u kom terminu.

Ako završimo prvi u grupi, igraćemo u utorak od 14 časova, a ako budemo drugi, istog dana, samo od 9.30. Konačan rasplet naše grupe znaće se u četvrtak popodne, kad svoj meč završe Češka i Kina (15.00).

Ne propustiteOstali sportoviSENZACIJA SRPSKIH ODBOJKAŠA! Povratak otpisanih: Od ivice ambisa do čišćenja Brazila!
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviOD FANTASTIČNE IGRE, PA PREKO DRAME DO POBEDE! Odbojkaši Srbije srušili Kinu u tri seta na SP na Filipinima
Odbojkaši Srbije
Ostali sportoviEPSKA BORBA I DRAMA BEZ SREĆNOG KRAJA! Srpkinje bez Tijane Bošković ostavile srce na terenu, pa izgubile od Japanki!
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviNIJE DOBRO! STIGLE NOVE INFORMACIJE O POVREDI TIJANE BOŠKOVIĆ! Oglasio se doktor reprezentacije Srbije i otkrio sve detalje!
Tijana Bošković sa bolnom grimasom posle povrede

 BONUS VIDEO:

Tijana Bošković, Hande Baladin, odbojkašice Izvor: Kurir