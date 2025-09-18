Slušaj vest

Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Brazil sa 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe H.

Posle velike pobede Srbije nad Brazilom oglasio se i kapiten Marko Ivović.

"Jedna lasta ne čini proleće… Današnja pobeda je pobeda pojedinaca, ne sistema.. Jedna mala četa koja je ostavljena, relativno sama, je uspela da težim putem ‘preživi’ i plasira se u drugi krug Svetskog prvenstva! Nisu nam velika očekivanja, ali želja, vera i cilj, jeste. Dobrodošao je svako ko je tu da prati i podrži… Ali to ne bi trebalo da se dovodi u pitanje?! Mada, ako se pogledamo u oči, da li je to tako", upitao je Marko Ivović i dodao:

"Jer momci koji su ostavili svoje porodice kod kuće, uz to žrtvuju slobodno vreme i zdravlje, za nula dinara, da li je mnogo da dobiju podršku od svog naroda? Oprostite, ali zajedno možemo više, ma koliko to bilo, ali je više. Nadam se da će neke novi dečaci doći i praviti još bolje rezultate… Jer nas, par miliona, možemo da iznedrimo još neku četu koja može da obraduje svoje bližnje. Hvala i ljubimo bližnje svoje… Toliko valjda možemo", zaključio je Marko Ivović.