Vozač Red Bula Maks Verstapen startovaće sa pol pozicije u trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.Aktuelni šampion je do pol pozicije došao rezultatom 1:41,117 minuta.

Formula 1 2025/2026 Foto: Mark Sutton / Getty images / Profimedia, NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

 Sa drugog mesta startovaće vozač Vilijamsa Karlos Sainc koji je imao 0,478 sekundi zaostatka, a sa trećeg vozač RB-a Liam Loson koji je imao 0,590 sekundi zaostatka.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio njegov timski kolega Džordž Rasel.

Sa šestog mesta startovaće vozač Red Bula Juki Cunoda, a sa sedmog vozač Meklarena Lando Noris. Osmo mesto zauzeo je vozač RB-a Isak Hadžar.

Vodeći u generalnom plasmanu Oskar Pjastri udario je u zid u poslednjem delu kvalifikacija.

Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana vozi se u nedelju od 13 časova u Bakuu.

