ZBOG LJUBAVI NAPUSTIO RUSKU GARDU I PRESELIO SE U KRAGUJEVAC: Ovo je Rus koji je doneo Srbiji svetsko zlato u Zagrebu
Reprezentativac Srbije u rvanju Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom.
Komarov je u finalu pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.
Rođen u Sankt Peterburgu
Komarov je rođen 1999. godine u Sankt Peterburgu, nekadašnjem Lenjingradu.
Radio je kao stariji instruktor fizičkog treninga i sporta u Severozapadnom okrugu Ruske garde.
Već 2015. godine je postao svetski i evropski šampion u kadetskom uzrastu, a isti učinak je ponovio i godinu dana kasnije.
Naredne dve godine je postao šampion sveta i Evrope u juniorskom uzrastu.
Nisku medalja je nastavio 2019. godine kada je postao šampion Rusije, a potom i bronzani na Evropskom prvenstvu u Rumuniji.
U februaru 2020. godine, na kontinentalnom šampionatu u Rimu, u kategoriji do 87 kg, Komarov je pobedio Turčina Metehana Bašara i osvojio bronzanu medalju Evropskog prvenstva. Bio je dva puta prvak Svetskog prventva do 20. godina i dva puta do 17. godine. Tokom karijere osvojio je četiri puta evropske juniorske titule.
Godine 2021. osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu do 23. godine do 86 kilograma, održanom u Beogradu.
Od 2024. godine predstavlja Srbiju. Dana 13. februara 2024. godine, predstavljajući Srbiju pobedio je Turčina Alija Čengiza u finalu Evropskog prvenstva u Bukureštu.
Zbog Nevene se preselio u Kragujevac
Komarov je oženjen Nevenom Vulović, bivšom rvačkom reprezentativkom Srbije, sa kojom živi u Kragujevcu, član je rvačkog kluba Kragujevac.
Upravo je zbog nje 2023. godine podneo zahtev, a odmah i dobio saglasnost Rvačkog saveza Rusije, da se takmiči za Srbiju.
Te godine, 26. oktobra se venčao sa Nevenom i odlučio da se preseli u Kragujevac.
Sada je ponovo proslavio Srbiju.