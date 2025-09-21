BELGIJANAC PONOVO NAJBOLJI: Evenepul treći put uzastopno svetski šampion u vožnji na hronometar
Belgijski biciklista Remko Evenepul osvojio je danas treću uzastopnu šampionsku titulu u vožnji na hronometar na Svetskom prvenstvu u Kigaliju u Ruandi.
Evenepul je bio dominantan od početka i stazu dugu 40,6 kilometra prešao je za 49 minuta, 46,03 sekundi.
Australijanac Džej Vajn osvojio je srebro sa minut i 14 sekundi zaostatka.
Bronzanu medalju osvojio je Ilan Van Vilder iz Belgije sa dva minuta i 36 sekundi zaostatka.
Slovenački biciklista Tadej Pogačar zauzeo je četvrto mesto sa dva minuta i 37 sekundi zaostatka.
U ženskoj konkurenciji zlato je osvojila Švajcarkinja Marlen Rojser sa 43:09 minuta.
Srebrnu medalju osvojila je Ane van der Bregen iz Holandije sa 51 sekundom zaostatka, a bronzu njena sunarodnica Demi Volerning sa 1:04 minuta zaostatka.