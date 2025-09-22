Slušaj vest

Na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, reprezentativac Srbije u rvanju Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju.

Po završetku finalne borbe, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

To su Hrvati shvatili kao provokaciju, a ujedno traže reakciju policije i nadležnih organa.

Jutro nakon finala, na portalu "Jutarnji list" se pojavio tekst u kojem se osuđuje ovaj gest Aleksandra Komarova:

- Naime, Srbin je trijumf proslavio podizanjem tri prsta! Usred Zagreba! Čime se neki srpski mediji ponosno diče... Još kada se podrazumeva da je Arenom zasvirala himna Srbije "Bože pravde", titraji oko njihovih srca još su intenzivniji - stoji u jednom pasusu "Jutarnjeg".

Hrvati sada postavljaju pitanje zašto njihova policija nije reagovala na kako oni kažu, provokaciju, s obzirom na to da zakon u Hrvatskoj jasno reguliše prekršaje protiv javnog reda i mira uključujući i određene gestove, poput pokazivanja tri prsta, koji mogu biti sankcionisani u zavisnosti od konteksta i procene nadležnih.

Naime, ukoliko se "proceni da to vređa ili uznemiruje javnost, izaziva nerede ili ometa javni red", u tom slučaju gestikulacija se može smatrati 'gestom ili znakom koji vređa ili ponižava', zavisno od identiteta osobe i načina na koji je znak iskazan", piše u hrvatskom zakonodavstvu.

Takođe, kazna može biti novčana ili proterivanje, ako je reč o stranom državljaninu.