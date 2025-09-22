Slušaj vest

Velika zvezda snukera, Mark Alen iz Severne Irske, pre nekoliko godina dotakao je dno, pa je rešio da svoj život promeni iz korena.

Mark Alen rođen je u Belfastu pre 37 godina i među igračima snukera nosi nadimak Pištolj. Bio je poznat po svom debeljuškastom izgledu koji mu nije smetao da ostvaruje vrhunske rezultate.

Iako je u svojoj izuzetno uspešnoj karijeri zaradio milione, Alen je 2021. godne bio prinuđen da proglasi bankrot.

"Jedini način da se spasim bio je da proglasim bankrot. Sramota me je reći da sada živim u izjamljenom stanu. Trošio sam novac pre nego što bih ga zaradio, jer bih odmah sve spiskao. Sve je kulminiralo razvodom, koji je bio jako, jako skub. Jedino o čemu sada razmišljam jeste da se dovedem u red", otkrio je Alen u razgovoru za BBC.

"Ako je neki automobil bio dostupan za 50 hiljada funti, ja bih potrošio 80 hiljada. Ako sam mogao da unajmim stan za hiljadu i po funti, ja sam trošio i dve i po hiljade", dodao je Alen.

Buran ljubavni život

Godine 2005. Mark Alen je započeo romansu sa nekadašnjom svetskom prvakinjom u snukeru Reni Evans. Sledeće godine dobili su ćerkicu, ali se par rastao 2008, posle čega je Irac zapao u veliku depresiju.

Godine 2011. Alen je upoznao Kajlu Mekgigan, sa kojom se oženio 2013. i dobio još jednu ćerkicu četiri godine kasnije. Sudski su se razišli 2020. Prošle godine Mark Alen se verio za Ejden Kasidi koja ga je redovno pratila na turnirima.

Nakon sloma koji je doživeo, rešio je da okrene novi list.

"Jedan prijatelj mi je rekao da se boji da ću postati toliko veliki da neću moći da ispratim ćerku do oltara. Bilo je to grubo, ali je baš to bilo potrebno da čujem. Dva dana kasnije sam promenio ishranu, prošle godine mi je bilo neugodno, jer zbog konstitucije nisam mogao da izvedem neke udarce".

Nedavno je otkrio da je nakon razvoda uspeo da smrša čak 40 kilograma.

"Nisam se osećao dobro, nisam mogao da hodam oko stola, čuo sam svoj dah, odlučio sam da pružim sebi šansu. Tada sam samo spustio glavu dole i prelomio, promenio sam životne navike, izgubio 40 kilograma i više ne gledam u vagu" - otrkio je u jednom intervjuu Mark Alen, koji je pre mršavljenja imao 120 kilograma.

"Odavno nisam bio u ovako dobroj formi, verovatno sam pre 15 i više godina izgledao ovako. Provodim dosta vremena u teretani i pokušavam da se rešim viška kože posle mršavljenja. Gubitak kilograma mi pomaže u snukeru, ali i u životu", dodao je Alen koji je uspeo da se podigne iz ponora i vrati na pravi put.

U poslednjih 12 godina zaradio je oko dva miliona funti, ali da mu zbog ogromnih troškova gotovo ništa nije ostalo.

"Nisam pazio i vodio računa da stavljam novac sa strane. Advokati i razvod su me koštali, nisam imao meru. Zbog toga sam pao u depresiju, ali sam odlučio neke stvari da promenim", zaključio je proslavljeni as.

