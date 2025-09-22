Slušaj vest

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades izjavio je da ne može da bude u potpunosti zadovoljan igrom svoje ekipe na prijateljskim utakmicama protiv selekcije Poljske, ali da je cilj u tim mečevima bio da se pruži šansa svim igračicama u sastavu.

"Ne mogu da budem u potpunosti zadovoljan, ali kao što sam i rekao pre puta, cilj je bio da probamo sve igračice koje su bile na klupi. Želeo sam dosta da rotiram i šansu dam svima, kako bih imao jasniju sliku na koga mogu da računam", naveo je Prades, preneo je danas Rukometni savez Srbije (RSS).

Reprezentacija Srbije je u Poljskoj odigrala dve prijateljske utakmice protiv selekcije te zemlje.

U prvoj je izgubila 26:30, iako je na poluvremenu vodila 16:11.

U drugom meču protiv selekcije Poljske, reprezentacija Srbije je pobedila 28:25 (13:15).

Prades je rekao da je njegova ekipa sjajno odigrala prvo poluvreme prve utakmice, ali da je u tom duelu izgubila zbog velikog broja grešaka u drugom poluvremenu.

"Bilo je zaista sjajno, gotovo savršeno. U nastavku smo imali mali pad, dosta grešaka, čini mi se 11, tako da smo drugo poluvreme izgubili", kazao je on.

Selektor rukometašica Srbije naveo je i da je drugi meč protiv Poljske, pored pojedinih odličnih segmenata, pokazao i određene delove igre koji mogu da budu bolji.

"Bilo je segmenata koji su bili odlični, ali i onih na kojima moramo da radimo u budućnosti. Čeka nas dosta posla, ali ja sam zaista veliki optimista", izjavio je Prades.

Reprezentacija Srbije učestvovaće na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje će biti održano od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj i Holandiji.

Kurir sport/Beta

