Selektor odbojkaša Srbije George Krecu izneo je prve utiske nakon poraza od Irana u osmini finala Svetskog prvenstva na Filipinima.

Srbija je vodila dva puta u setovima, ali je na kraju izgubila posle pet setova i više od dva i po sata odbojke.

Detalji sa utakmice Srbija - Turska Foto: volleyballworld.com

- Uspevali smo da ostanemo u meču i odigramo dugačke poene, pa smo u 4. setu bili blizu i falio nam je koji servis da ih stignemo. U ovakvim mečevima par lopti promene čitav ishod - rekao je Krecu posle meča.

Potom je istakao mnoge probleme sa kojima se suočavao tokom celog leta i priprema za prvenstvo sveta u Manili.

- Nije ovo bila sjajna godina za nas, na novom smo početku i imali smo mnogo problema pa smo greške skupo platili. Ovi momci sa kojima smo igrali na ovom turniru su odigrali prve četiri utakmice zajedno. Čitavog leta smo radili sa mlađim momcima da bi se iskusniji odmorni vratili i čekamo trenutak kada ćemo biti kompletni. Kao i sve ostale ekipe. Nešto se dogodilo... Izgubili smo Ivovića... Ovo je bilo dugačko leto. Srećan sam što su momci ostali zajedno i kao tim se vratili - poručio je Krecu.

