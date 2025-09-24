Slušaj vest

Skandalozan napad na sudiju Ivana Mošorinskog dogodio se u toku jedne utakmice u Novom Sadu.

Mošorinski tvrdi da ga je Darko Jevtić fizički napao, prenosi "Žurnal".

"U nedelju sam gledao utakmicu između Slavije i Vrbasa na Slanoj bari. Na poluvremenu sam se sa kolegama, kojima sam i mentor, uputio ka izlazu iz hale, a u holu me, gde se nalazilo desetak ljudi, uglavnom iz uprave Vojvodine i gledaoci, iznenada sa strane i neočekivano napao direktor Vojvodine Darko Jevtić", rekao je Mošorinski i dodao:

"Uz prisustvo njegove supruge Tatjane Ječmenice, Jevtić me obuhvatio sa dve ruke oko vrata i počeo da me vuče po holu hale. Usput me ugurao u pomoćnu prostoriju gde nije bilo nikoga i tada je izgovarao pogrdne reči poput 'lopove', 'dva miliona ste mi ukrali', 'mislio si da možeš da dođeš ovde tek tako'. Nastavio je sa pretnjama, zakačio po gornjoj usni i rekao da neću živ izaći iz hale".

Kako kaže Mošorinski, to nije bio kraj.

"Ispred hale je nastavio da preti i ja sam rekao da ću ga prijaviti, što sam i učinio. Prijavio sam ga policiji i otišao u bolnicu, pošto sam osetio jake bolove u vratu i vrtoglavicu. Kasnije sam obavešten od strane MUP-a da su posle moje izjave prekvalifikovali delo u krivično".

Poručio je sledeće:

"Ništa mene ovde ne iznenađuje, poznato mi je ponašanje dotičnog, jer su ga i ranije prijavljivala službena lica", zaključio je Mošorinski.

