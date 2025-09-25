POČINJE NOVA VATERPOLO REGIONALNA LIGA: Derbi odmah na startu - Novi Beograd i Zvezda otvaraju takmičenje
Kako je saopšteno iz takmičenja, u elitnom rangu Premijer ligi učestvovaće pet srpskih i tri crnogorska tima - Radnički Kragujevac, Jadran Herceg Novi, Novi Beograd, Šabac, Primorac, Crvena zvezda, Partizan i Budućnost Podgorica.
Posle dvokružnog formata od 14 kola i ukupno 60 utakmica, četiri najbolje ekipe plasiraće se na fajnal-for.Za razliku od prethodne regionalne lige, osvajači medalja u novom takmičenju dobiće novčane nagrade: šampion će zaraditi 50.000 evra, drugoplasirani 30.000 evra, a trećeplasirani 20.000 evra. Klubovi su oslobođeni plaćanja troškova za službena lica.
Svih osam klubova Premijer lige ove sezone učestvovaće u evropskim takmičenjima, a polovina njih će igrati u Ligi šampiona.
U prvom kolu u petak od 19 časova igraće Novi Beograd - Crvena zvezda. U subotu Šabac od 19 časova igra protiv Primorca, a sat vremena kasnije počinje duel Radničkog i Budućnosti. U ponedeljak od 19 časova Jadran dočekuje Partizan.
Prva liga, u koju igraju sedam srpskih i dva crnogorska kluba, počinje u subotu.
Učestvuju Budva, Kataro, NBG Vukovi, Vojvodina, Nais, Valis Vega, Beograd, Stari Grad i Zemun.
(Beta)