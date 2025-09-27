Slušaj vest

Reprezentativac Horvat Gabor u kategoriji do 57kg pobedom u finalu Prvenstva sveta u šah boksu koje se održava u lozničkoj hali “Lagator” nad Amerikancem Edvardom Grinom upisao se u istoriju ovog mladog hibridnog sporta.

Svetsko prvenstvo u šah-boksu koje se održava u sportskoj hali “Lagator” u Loznici ulazi u finalnu fazu takmičenja. Od 23. septembra takmičari iz 25 zemlja sveta predstavili su se u ovom veoma izazovnom adrenalinskom sportu i gradili put ka finalu kako bi se u svoju domovinu vratili okićeni jednom od medalja.

Hirbridni sport koji čini fuzija dva tradicionalna i viševekovna sporta, šaha i boksa stigao je u Srbiju u svom najelitnijem izdanju, kroz Svetski šampionat.

U organizaciji Bokserskog i Šahovskog saveza Srbije, u hali “Lagator” i uživo na TV Arena Fight kanalu predstavili su nam se majstori šah boksa iz 25 zemalja: Argentina, Azerbejdžan, Belorusija, Kanada, Česka, Gambija, Nemačka, Estonija, Francuska, Gruzija, Čile, Indija, Italija, Letonija, Litvanija, Rusija, Švajcarska, Tahiti, Turska, Amerika i Uzbekistan.

Srbiju na ovom šampionatu pored Gabora predstavlja i Miljan Savić koji će se polufinalu za medalju i novo finale Srbiji boriti sa Estoncem Kirilom Čuvakinim.

Šahbokseri su podeljeni u težinske kategorije. Na Svetskom prvenstvu u šah boksu u Loznici primenjuju se sledeće: juniori - do 54kg, 59kg, 67kg, 72kg, 78kg, 84kg, muškarci (klasik): do 57kg, 61kg, 65kg, 69kg, 79 kg, žene (lajt): do 50 kg, 60 kg, 70 kg, juniori (lajt) do 60kg, 70kg i 80kg, muškarci (lajt) do 60kg, 70kg, 80kg, 90kg i +90kg i master klasik do 61kg, 69kg, 74kg, 79kg i do 92kg.

Maksimalna dužina meča je 11 rundi, šest šahovskih i pet bokserskih u ringu. Kreće se partijom šaha i svaka šahovska partija traje 4 minuta, posle čega ide bokserka runda od 3 minuta. Kraj meča je kada suparnik bude matiran ili mu padne zastavica ili posle poraza u ringu. Prva runda je šah, igra se za sklopivim stolom postavljenim u centru ringa. Takmičari nose slušalice, puštajući muziku visokim decibelima, tako da ne mogu da čuju šahovskog komentatora kako objašnjava igru, niti da čuju bilo koga u publici kako viče poteze. Nakon četiri minuta šahovske igre, zvono zvoni, tabla se spušta, slušalice se skidaju i takmičari počinju sa pratijom boksa. Zatim se šahovske figure vraćaju na sto i igra se nastavlja. Ovo se ponavlja 11 rundi ili dok neko ne matira, ne ponestane vremena na šahovskom satu, ne bude nokautiran ili ne baci peškir.

Srbija je sjajan domaćin još jednog svetskog sportskog šampionata.

