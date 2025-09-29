Slušaj vest

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je danas da je smrt njegovog psa Roska jedno od najbolnijih iskustava u životu.

Hamilton je na Instagramu objavio da je posle višednevnog lečenja njegov buldog Rosko uginuo u nedelju uveče.

"Posle četiri dana na aparatima za održavanje života, boreći se svom snagom koju je imao, morao sam da donesem najtežu odluku u životu i oprostim se od Roska. Nije prestajao da se bori, sve do samog kraja", naveo je Hamilton.

On je 12-godišnjeg buldoga nazvao najboljim prijateljem.

"Iako sam izgubio Koko (Hamiltonov pas koji je uginuo 2020), nikada nisam bio u prilici da odlučim o uspavljivanju psa, iako su moja mama i mnogi moji bliski prijatelji to morali. To je jedno od najbolnijih iskustava i osećam duboku povezanost sa svima koji su izgubili voljenog kućnog ljubimca. Iako je bilo toliko teško, to što sam ga imao bio je jedan od najlepših delova života, voleti toliko duboko i biti voljen zauzvrat", naveo je Hamilton.

Najuspešniji vozač Formule 1 svih vremena često je vodio svog psa na trke širom sveta i otvorio mu je profil na Instagramu na kome Rosko ima 1,4 miliona pratilaca. Rosko ;je na toj društvenoj mreži opisan kao buldog vegan koji voli da putuje i igra se loptom.

Hamilton je prošlog petka propustio testiranje guma, kako bi bio pored Roska.

Tugu zbog Roska, koji je bio omiljen među vozačima i članovima ekipa, ali i širom zajednice Formule 1, izrazio je Hamiltonov bivši timski kolega iz Mercedesa Džordž Rasel, ekipa Ferari, a vest je objavljena i na društvenim mrežama samog takmičenja.

Šampionat Formule 1 nastavlja se narednog vikenda u Singapuru, a Hamilton će pokušati da se popne na pobedničko postolje prvi put otkako je prešao u Ferari početkom godine.