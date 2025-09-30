JEDNA OD NAJBOLJIH SRPSKIH SPORTISTKINJA U NOVOJ ULOZI: "Nešto najbolje što nam se desilo" (FOTO)
Jedna od najboljih srpskih i svetskih rukometašica svih vremena Andrea Lekićzavršila je karijeru ovog leta, a ubuduće će obavljati funkciju generalnog menadžera svih ženskih reprezentacija Srbije, objavio je Rukometni savez Srbije.
Poziv koji je prihvatila je prirodan nastavak karijere.
- Počinje jedna nova priča u mojoj karijeri i veoma sam srećna što će biti u srpskom rukometu. Svesna sam težine i odgovornosti posla, ali spremna da od prvog dana radim potpuno posvećeno - rekla je Andrea Lekić.
Kad je reč o ambicijama, doskorašnja kapitenka reprezentacije Srbije kaže:
- Ciljevi su, kao i kad sam bila na terenu, uvek visoki. Sad prevashodno mislim na prosperitet rukometa, širenju baze, radu sa mlađim selekcijama, a imam planove i viziju kako bi to trebalo da izgleda. Mislim da imamo kvalitetne i dobre mlađe selekcije, uz dobar rad koji je već vidljiv, želim da ta dečica izrastu u dobre i kvalitetne igračice. To treba da nam je svima zajednički cilj.
Jedna od najboljih igračica sveta je na kraju dodala:
- Srećna sam što ću u svojoj zemlji graditi rukometnu budućnost i verujem da ćemo uz tim stručnih i pravih ljudi ići korak po korak do ostvarenja cilja.
Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije, Ivan Milivojević, nije krio oduševljenje zbog dolaska Andree Lekić na mesto generalnog menadžera svih nacionalnih ženskih selekcija.
"Nešto najbolje što se desilo rukometu"
- Znali smo da će kraj godine doneti puno izazova kad je u pitanju ženska reprezentacija, a dolazak Andree na mesto generalnog menadžera je nešto najbolje što je moglo da se desi našem sportu. Njen povratak protiv Slovenije bio je ključan za budućnost ženskog rukometa, potom je odlučila da završi karijeru i ovo je samo početak jedne nove priče. Andrea otvara novu dimenziju ženskog rukometa u Srbiji, njeno znanje, iskustvo, kvalitet i autoritet su garancija da će se naš sport podići na jedan viši nivo. Bila je najbolja igračica planete, a siguran sam da će biti podjednako uspešna i na novoj funkciji.
Ivan Milivojević je nedvosmisleno obrazložio i šta podrazumeva funkcija generalnog menadžera:
- Brigu o kompletnom reprezentativnom ženskom rukometu. Kad je reč o zaduženjima, Andrea će rukovoditi, upravljati i kontrolisati rad svih selekcija. Takođe, poverena joj je i komunikacija sa igračicama i selektorom, kao i potpuno nadgledanje rada i koordinisanje svih ženskih reprezentacija.
