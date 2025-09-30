Slušaj vest

Po­ziv ko­ji je pri­hva­ti­la je pri­ro­dan na­sta­vak ka­ri­je­re.

- Po­či­nje jed­na no­va pri­ča u mo­joj ka­ri­je­ri i ve­o­ma sam sreć­na što će bi­ti u srp­skom ru­ko­me­tu. Sve­sna sam te­ži­ne i od­go­vor­no­sti po­sla, ali sprem­na da od pr­vog da­na ra­dim pot­pu­no po­sve­će­no - re­kla je An­drea Le­kić.

Kad je reč o am­bi­ci­ja­ma, do­sko­ra­šnja ka­pi­tenka re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je ka­že:

- Ci­lje­vi su, kao i kad sam bi­la na te­re­nu, uvek vi­so­ki. Sad pre­vas­hod­no mi­slim na pro­spe­ri­tet ru­ko­me­ta, ši­re­nju ba­ze, ra­du sa mla­đim se­lek­ci­ja­ma, a imam pla­no­ve i vi­zi­ju ka­ko bi to tre­ba­lo da iz­gle­da. Mi­slim da ima­mo kva­li­tet­ne i do­bre mla­đe se­lek­ci­je, uz do­bar rad ko­ji je već vi­dljiv, že­lim da ta de­či­ca iz­ra­stu u do­bre i kva­li­tet­ne igra­či­ce. To tre­ba da nam je svi­ma za­jed­nič­ki cilj.

Jed­na od naj­bo­ljih igra­či­ca sve­ta je na kra­ju do­da­la:

- Sreć­na sam što ću u svo­joj ze­mlji gra­di­ti ru­ko­met­nu bu­duć­nost i ve­ru­jem da će­mo uz tim struč­nih i pra­vih lju­di ići ko­rak po ko­rak do ostva­re­nja ci­lja.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Ru­ko­met­nog sa­ve­za Sr­bi­je, Ivan Mi­li­vo­je­vić, ni­je krio odu­še­vlje­nje zbog do­la­ska An­dree Le­kić na me­sto ge­ne­ral­nog me­na­dže­ra svih na­ci­o­nal­nih žen­skih se­lek­ci­ja.

"Nešto najbolje što se desilo rukometu"

- Zna­li smo da će kraj go­di­ne do­ne­ti pu­no iza­zo­va kad je u pi­ta­nju žen­ska re­pre­zen­ta­ci­ja, a do­la­zak An­dree na me­sto ge­ne­ral­nog me­na­dže­ra je ne­što naj­bo­lje što je mo­glo da se de­si na­šem spor­tu. Njen po­vra­tak pro­tiv Slo­ve­ni­je bio je klju­čan za bu­duć­nost žen­skog ru­ko­me­ta, po­tom je od­lu­či­la da za­vr­ši ka­ri­je­ru i ovo je sa­mo po­če­tak jed­ne no­ve pri­če. An­drea otva­ra no­vu di­men­zi­ju žen­skog ru­ko­me­ta u Sr­bi­ji, nje­no zna­nje, is­ku­stvo, kva­li­tet i auto­ri­tet su ga­ran­ci­ja da će se naš sport po­di­ći na je­dan vi­ši ni­vo. Bi­la je naj­bo­lja igra­či­ca pla­ne­te, a si­gu­ran sam da će bi­ti pod­jed­na­ko uspe­šna i na no­voj funk­ci­ji.

Ivan Mi­li­vo­je­vić je ne­dvo­smi­sle­no obra­zlo­žio i šta pod­ra­zu­me­va funk­ci­ja ge­ne­ral­nog me­na­dže­ra:

- Brigu o kompletnom reprezentativnom ženskom rukometu. Kad je reč o za­du­že­nji­ma, An­drea će ru­ko­vo­di­ti, upra­vlja­ti i kon­tro­li­sa­ti rad svih se­lek­ci­ja. Ta­ko­đe, po­ve­re­na joj je i ko­mu­ni­ka­ci­ja sa igra­či­ca­ma i se­lek­to­rom, kao i potpuno nad­gle­da­nje ra­da i ko­or­di­ni­sa­nje svih žen­skih re­pre­zen­ta­ci­ja.