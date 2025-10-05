Slušaj vest

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je da ne zna kako je imao toliko dobar učinak u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura i da je srećan zbog pobede.

"Osećaj je sjajan, posebno zbog toga šta se ovde desilo pre par godina. Tada smo propustili priliku, ali sada smo to i više nego nadoknadili. Toliko sam zahvalan ekipi. Obavili su neverovatan posao ovog vikenda. Ne znamo baš odakle je došao ovakav učinak, ali zaista, zaista smo srećni", rekao je Rasel posle trke.

Rasel je startovao sa pol pozicije, vodio je tokom čitave trke i ostvario drugu pobedu u sezoni, a petu u karijeri.

"Na početku sam bio pomalo nervozan kada sam video da je Maks (Verstapen) na mekim gumama, ali taj prvi deo je bio sjajan za nas i uspeo sam da uvećam prednost", dodao je Rasel.

Drugo mesto zauzeo je Maks Verstapen iz Red Bula, koji je do samog kraja branio poziciju od Landa Norisa iz Meklarena.

"Staza se osušila i počevši sa te prljave strane, odlučili smo da probamo nešto drugačije jer obično kada prođete prvu krivinu, samo ostanete tamo osim ako se ne desi nešto ludo. Pokušali smo. Nije se isplatilo tako da smo taj prvi set guma išli na to da preživimo, pokušavajući da izdržimo dovoljno dugo do odlaska u boks na zamenu tvrdih guma", rekao je on.

"Mislim da je to uspelo, ali nažalost čitava trka je bila prilično teška, teža nego što sam se nadao, iz mnogo različitih razloga. Moramo da vidimo koje su to stvari koje su danas bile pogrešne. Ali na ovoj stazi, čak iako imate bolji tempo, ne možete da pretičete osim ako se nešto ludo ne dogodi. Mislim da je drugo mesto maksimalan rezultat", dodao je aktuelni šampion.

Treće mesto zauzeo je Noris, koji je na startu imao kontakt i sa Verstapenom i sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem, koji je zbog toga bio nezadovoljan.

"Bilo je klizavo. Bilo je i dalje mokro na mnogim delovima staze. Ali to je trkanje. Išao sam sa unutrašnje strane, imao korekciju, ali ništa više od toga. Bilo je dobro trkanje", rekao je Noris.

On se tokom vikenda nije osećao dobro, ali je rekao da nije bio loš i da bi mogao opet da se trka.

"Bila je teška trka. Maks nije grešio. Bilo da sam se osećao dobro ili ne, dao sam sve od sebe i bio sam blizu. Bilo je par prilika trkajući se jedan pored drugog i nekoliko malih borbi, ali bilo je suviše teško preticati pošto je tempo bio veoma jak danas. Voleo bih da sam mogao da sustignem Džordža i stavim ga pod nešto veći pritisak", naveo je on.

"Ali zadvoljan sam. Napredovao sam dve pozicije, osvojili smo ponovo titulu u konkurenciji konstruktora i srećan sam zbog toga", dodao je Noris.

U konkurenciji vozača Pjastri je prvi sa 336 bodova, Noris ima 314, a treći je Verstapen sa 273 boda.

Meklaren je odbranio titulu sa 650 bodova, ispred Mercedesa koji ima 325 i Ferarija sa 300 bodova.

Šampionat se nastavlja za dve sedmice, trkom za Veliku nagradu SAD 19. oktobra, u Ostinu u Teksasu.