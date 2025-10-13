Slušaj vest

Srpski automobilista Miloš Pavlović osvojio je drugo mesto u drugoj trci vikenda u okviru Lamborgini Super trofeo takmičenja, koji je održan na gran-pri stazi nadomak Barselone.

"Nedeljnu trku je za duo Pavlović-Rufini započeo italijanski vozač, koji se sjajno snašao na startu, izbegao sve gužve i udese i 25. startno mesto već posle samo nekoliko krivina pretvorio u 13. poziciju u trci. Tokom svog 'stinta' hrabro se borio sa kvalitenijim rivalima i uspeo je da Milošu preda 'hurakan super trofeo evo2' sa startnim brojem 33 na 15. poziciji u generalnom poretku i na 6. mestu u okviru Pro-Am klase. U tim trenucima, sigurnosno vozilo izašlo je na stazu i grupisalo kolonu 'hurakana' što je Pavloviću otvorilo priliku za borbu za visok plasman", navodi se u saopštenju iz tima srpskog automobiliste.

"Nažalost, period pod sigurnosnim vozilom je trajao veoma dugo pa je Milošu, umesto uobičajenih 30-ak minuta vožnje, na raspolaganju bilo nešto manje od 20, da pokuša da stigne do samog vrha. Vremena ipak nije bilo dovoljno za podvig, ali srpski as je uspeo da napreduje sedam pozicija i tom prilikom pretekne četvoricu rivala iz klase, što je bilo dovoljno za novi podijum u okviru Pro-Am poretka. Ovaj rezultat je dobro došao posle prve trke u kojoj su osvojeni bodovi, ali bez plasmana na podijum", dodaje se u saopštenju.

Pavlović je za subotnju trku zauzeo osmu startnu poziciju.

"Napredovao je do drugog mesta tokom svog 'stinta', ali Alesio Rufini nije bio u mogućnosti da tokom svoje smene za upravljačem održi Milošev tempo pa je pao u poretku i stigao do šestog mesta u klasi za dvojac ASR trkačkog tima", navodi se u saopštenju.

Pavlović je izjavio da je zadovoljan trkama u Barseloni.

"Alesio i ja smo uspeli da obe trke završimo u bodovima, a posebno sam zadovoljan drugom trkom u programu zato što smo se popeli na pobedničko postolje! Sa drugim mestom u našoj klasi popeli smo se na treću poziciju u šampionatu. Sada nam preostaje još jedan trkački vikend, pa se nadam da ćemo na pozitivan način uspeti da zaokružimo nastup u šampionatu", rekao je Pavlović.

Pavlović i Rufini se nalaze na trećoj poziciji u generalnom plasmanu u okviru Pro-Am kategorije sa po 80 poena, četiri manje od trenutno drugoplasiranih, posade Bak/Kupens iz belgijskog tima Boutsen VDS.

Lideri Pro-Am klase Gerin i Dimitrov (CMR), pobednici iz Barselone, vode sa po 128 osvojenih bodova.

Poslednje dve ovosezonske trke u okviru Lamborgini Super trofeo Evropa šampionata na programu su 6. i 7. novembra u Mizanu, gde se potom sledeća dva dana održava Svetsko finale Lamborgini Super trofeo takmičenja, sa učešćem najboljih posada iz kontinentalnih šampionata Evrope, Severne Amerike i Azije.

Kurir sport