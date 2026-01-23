Slušaj vest

Šarl Lekler, zvezda Ferarija i Formule 1, na originalan način je zaprosio manekenku Aleksandru Sen Mijo.

1/4 Vidi galeriju Šarl Lekler verio manekenku Foto: Instagram

Lekler je iskoristio pomoć prijatelja, odnosno angažovao je njihovog ljubimca psa Lea.

Na njegovoj ogrlici stajala je poruka: "Tata želi da te oženi", što je izazvalo lavinu komentara i čestitki fanova.

Prema informacijama specijalizovanih juvelirnica za vereničko prstenje, Šarl je Aleksandri darivao prsten vredan najmanje 525.000 dolara.

"Aleksandrin prsten krasi prelep dijamant ovalnog reza, postavljen na platinsku pavé traku. Dijamant deluje da ima između pet i šest karata, izuzetne čistoće i sjaja. Ako je dijamant prirodan i visokog kvaliteta, procenila bih da je vrednost prstena veća od 400.000 funti, odnosno oko 525.000 dolara".

Na objavljenim fotografijama vidi se i sto prepun slatkiša, među kojima su bili i kolačići u obliku kostiju. Na njima su bila ispisana njihova imena, datum, inicijali, te rečenica "Rekla je da".

Šarl i Aleksandra su u vezi od 2023. godine.

Aleksandra nije samo manekenka i influenserka, već i strastvena zaljubljenica u umetnost.

Na Instagramu je prati gotovo tri miliona ljudi, dok na TikToku ima skoro dva miliona pratilaca. Posebno je poznata po svom profilu posvećenom istoriji umetnosti, na kojem s ljubavlju deli edukativne i estetski doterane objave.