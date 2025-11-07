Slušaj vest

Kako je preneo Odbojkaški savez, Srbija će prvu utakmicu na turniru koji će se od 21. avgusta do 6. septembra održati u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj, igrati 21. avgusta u Brnu od 14 časova protiv Austrije.

1/7 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

U drugom kolu Grupe B, Srbija će 23. avgusta od 19 časova igrati protiv Češke, a u trećem kolu dan kasnije protiv Bugarske od 19 časova.

Srbija će u četvrtom kolu igrati 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, a u poslednjem petom kolu protiv Ukrajine 27. avgusta od 16 časova.

Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.

Ekipe iz Grupe B igraće u osmini finala sa ekipama iz Grupe D u kojoj su Švedska, ;Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora. Utakmice Grupe D igraće se u Geteborgu.

U Grupi A u Istanbulu igraće Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, a u Grupi C u Bakuu Azerbejdžan, Portugal, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu i Brnu, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu.

Prvak Evrope 2026. godine izboriće učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.