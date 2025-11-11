Slušaj vest

Ženska selekcija Srbije kući se vraća sa dva zlata, četiri srebra i tri bronze.

Poslednjeg dana takmičenja u glavnom gradu Jermenije srpkinje su iskovale tri medalje, Sara Ćirković i Sanja Mitić zlato, Anastasija Bošković srebro.

Zlatna heroina srpskog boksa Sara Ćirković pobedivši u finalu EP u Jerevanu ruskinju Dariju Pantelejevu jednoglasnom odlukom sudija – 5:0 osvojila je treću u nizu zlatnu medalju na šampionatima Evrope u olimpijskom boksu za mlađe seniore (U23). Ujedno, ovo je značilo peto Sarino zlato u svim takmičarskim uzrastima kada su u pitanju šampionati Starog kontinenta. Prethodna evropska zlata u ovom uzrastu Ćirkovićeva je osvojila u Budvi (2023) i Sofiji (2024), gde je na oba šampionata proglašena najboljom bokserkom kao i sada u Jerevanu gde je dobila poseban pehar namenjen najboljoj bokserki Prvenstva.

Sanja Mitić (do 50 kg) je takođe zasluženo osvojila zlatno odličje u Jerevanu. Sanja je u finalu pobedila Arinu Vostrikovu iz Rusije na poene, jednoglasnom odlukom sudija – 5:0.

Anastasija Bošković se za zlato borila protiv Beloruskinje Darije Lecko. Poražena je na poene jednoglasnom odlukom sudija – 5:0 čime je osvojila srebrnu medalju i naslov vicešampiona Evrope.

U uzrastu omladinki Srbija je okićena sa tri srebra. Nikolina Džida (do 52 kg) se u finalu borila žestoko protiv Ruskinje Ksenije Cimbaljuk, poražena je na poene, Milica Pantelić (do 60 kg) je u finalu zaustavljena od Sofije Molčanove iz Rusije, prekidom borbe u drugoj rundi od strane sudije u ringu, dok je Dunja Vuksić (do 63 kg) u finalu izgubila od Ruskinje Arine Varsanije.

Tri bronzane medalje za Srbiju na šampionatu Evrope u boksu za mlađe seniorke (U23) i omladinke (U19) iz kalendara EUBC osvojile su: Lejla Sejdi (do 57 kg) u omladinskoj konkurenciji (U19), a u uzrastu mlađih seniorki (U23), Dragana Jovanović (do 57 kg), Kristina Kuluhova (do 60 kg).

Žensku reprezentaciju Srbije u konkurenciji omladinki predstavljale su: do 52 kg Nikolina Džida, 57 kg Lejla Sejdi, ⁠⁠60 kg Milica Pantelić i 63 kg ⁠Dunja Vukšić. Kod mlađih seniorki (U23) boje naše zemlje u Jerevanu branile su: 50 kg Sanja Mitić, ⁠54 kg Sara Ćirković, ⁠57 kg Dragana Jovanović, ⁠63 kg Kristina Kuluhova i ⁠70 kg Anastasija Bošković.

Stručni štab ženske reprezentacije Srbije činili su selektor Mirko Ždralo i treneri Alen Bičenov iz Rusije, Kubanac Pedro Granado i Aleksandar Vučković.

