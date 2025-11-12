Slušaj vest

Kik-boks reprezentacija Srbije nalazi se na pripremama na Kopaoniku.

Naši najbolji kik-bokseri započeli su treninge 4. novembra, a kamp u Brzeću trajaće do 14. novembra.

Boje Srbije braniće: Saida Bukvić (52 kg), Teodora Vidić (65 kg), Aleksandra Rapaić (70 kg), Lea Blagojević (+70 kg), Boban Nikolić (57 kg), Daniel Memedovski (63,5 kg), Uroš Nešković (67 kg), Lazar Stupar (71 kg) u disciplini lou-kik, Milana Bjelogrlić (65 kg), Aleksandra Krstić (70 kg), Nikola Todorović (81 kg) u disciplini K1, kao i Uroš Krstić (71 kg) i Veljko Mićović (81 kg) u disciplini ful-kontakt.

"Na Kopaoniku smo od 4. novembra i u trening kampu u Brzeću bićemo do 14. novembra. Ovde imamo izvanredne uslove za pripreme, na čemu dugujemo veliku zahvalnost Kik-boks savezu Srbije koji je sve to omogućio", izjavio je selektor Vladimirović.

On je dodao da trenutno u kampu ima 13 boraca.

"Jedan takmičar je opravdano odsutan, ali će nam se uskoro priključiti. Nažalost, na ovom prvenstvu bićemo oslabljeni jer zbog povrede lakta ne možemo da računamo na Nikolu Filipovića. Morao je na operaciju, a oporavak traje duže od planiranog", dodao je on.

Selektor je istakao da su svi ostali reprezentativci zdravi i maksimalno motivisani.

Siniša Vladimirović Foto: Kik-boks savez Srbije

"To je u ovom trenutku najvažnije. Svi su ozbiljno pristupili pripremama i na Kopaonik su došli potpuno spremni. Prva nedelja treninga bila je zahtevna, sada postepeno smanjujemo obim i intenzitet i više se fokusiramo na brzinu i eksplozivnost. Očekuje nas izuzetno jako Svetsko prvenstvo i žestoka konkurencija. U timu vlada umereni optimizam, ne bih davao prognoze, ali sam siguran da će svi naši borci dati maksimum u ringu", zaključio je Vladimirović.

