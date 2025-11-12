NA POMOLU REKORD U FORMULI 1! Toto Volf pregovara o prodaji manjeg dela suvlasništva u ekipi Mercedes
Direktor ekipe Mercedes Toto Volf u odmaklim je pregovorima o prodaji manjeg dela svog suvlasništva u toj ekipi Formule 1.Ukoliko dogovor bude postignut, vrednost Mercedesa će biti uvećana na šest milijardi dolara, što će biti rekord u Formuli 1. Prošlog septembra Meklaren je procenjen na 4,7 milijardi dolara.
Vest o dogovoru prvi je preneo Sportiko, a BBC je dobio potvrdu da je informacija tačna.
Ostali vlasnici ekipe Mercedes su kompanija Mercedes i petrohemijski gigant Ineos, koji takođe imaju po trećinu.
Mercedes je drugi u šampionatu konstruktora iza šampiona Meklarena, tri trke pre kraja.
Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je u dve trke ove sezone i četvrti je u plasmanu, iza vozača Meklarena Landa Norisa i Oskara Pjastrija i aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula.
U periodu od 2014. do 2021. godine ekipa Mercedes osvojila je osam uzastopnih titula u konkurenciji konstruktora i sedam titula u konkurenciji vozača, od kojih je šest osvojio Luis Hamilton, a jednu Niko Rozberg.
Volf je kao investitor i izvršni direktor 2013. godine prešao u Mercedes iz Vilijamsa.