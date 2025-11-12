Slušaj vest

Kik-boks reprezentacija Srbije na Kopaoniku se priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo koje se od 24. novembra održava u Abu Dabiju. Naši najbolji kik-bokseri sa treninzima su počeli 4. novembra, a trening kamp u Brzeću trajaće do 14. novembra.

Kik-boks

Selektor srpskih kik-boksera Siniša Vladimirović saopštio je da će na predstojećem Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju, koje počinje 24. novembra, naša reprezentacija imati 14 učesnika. Boje selekcije Srbije na seniorskom planetarnom šampionatu braniće: Saida Bukvić (52kg), Teodora Vidić (65kg), Aleksandra Rapaić (70kg), Lea Blagojević (+70kg), Boban Nikolić (57kg), Daniel Memedovski (63,5kg), Uroš Nešković (67kg), Lazar Stupar (71kg) u disciplini lou-kik, Milana Bjelogrlić (65kg), Aleksandra Krstić (70kg), Nikola Todorović (81kg) u disciplini K1 i Uroš Krstiš (71kg) i Veljko Mićović (81kg) u disciplini ful-kontakt.

"Na Kopaniku smo od 4. novembra i u trening kampu u Brzeću boravićemo do 14. novembra. Moram da naglasim da ovde imamo zaista izvanredne uslove za pripremu i zato dugujemo veliku zahvalnost Kik-boks savezu Srbije koji je sve to omogućio", počeo je priču Vladimirović.

On je naglasio da na raspolaganju trenutno ima 13 takmičara:

"Jedan od naših boraca je opravdano odsutan, ali će nam se naknadno priključiti. Takoiđe, moram da istaknem da ćemo na ovom šampionatu biti oslabljeni jer u sastavu neće biti Nikole Filipovića zbog povrede lakta. Morao je na operaciju, oporavak traje duže nego što je planirano i na njega ne možemo da računamo", konstatovao je Vladimirović.

On je istakao da su svi ostali reprezentativci zdravi:

"To nam je najvažnije u ovom trenutku, kako bismo na treninzima sproveli sve ono što je planirano kroz pripremni period. Moram da naglasim da su svi članovi našeg nacionalnog tima veoma ozbiljno shvatili izazov koji je pred nama i na Kopaonik su došli maksimalno spremni. Prva nedelja treninga ovde na Kopaniku bila je malo napornija, ali sada već postepeno obaramo obim i intezitet, a više se fokusiramo na brzinu i eksplozivnost. Očekuje nas izuzetno jako Svetsko prvenstvo, konkurencija će biti žestoka. U našem taboru vlada umereni optimizam, ali u ovom trenutku ne bih davao bilo kakve prognoze. Ono u šta sam siguran je da će svi naši borci dati maksimum u ringu", zaključio je Vladimirović.