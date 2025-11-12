Slušaj vest

MMA borac iz Srbije Stefan Milojević, inače sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, ponovo se našao na udaru španske policije i to zbog sumnje da je učestvovao u švercu skoro 700 kilograma kokaina koji je zaplenjen u velikoj akciji na Balearskim ostrvima.

U velikoj akciji policije, kako prenose španski mediji, uhapšeno je 76 osoba, među kojima su i Milojevićev advokat u drugom postupku, njegov rođeni brat Luka Milojević, policijski inspektor. Za akciju hapšenja, španski mediji navode da je jedna od najvećih i da je tokom privođenja osumnjičenih zaplenjeni više od milioni i po evra u gotovini.

Među onima koji su "pali" u ovoj akciji, našlo se i jedno veoma poznato ime u auto-moto sportu.

Bivši vicešampion sveta u klasi Supersport 300, Majorčanin Hose Luis Perez Gonsales, koji je vozio "Ducati" i "Yamahu", završio je iza rešetaka nakon što je označen kao jedan od najvećih kupaca droge koju je nabavljala kriminalna grupa Stefana Milojevića.

Hose Luis Perez Gonsales završio iza rešetaka Foto: Instagram

Naime, Hose Luiz Perez Gonsales je mladi motociklista sa slavnom prošlošću i vezama sa Čihom Lorencom, ocem trostrukog svetskog šampiona MotoGP, Horhea Lorenca.

Ovaj, nekada ugledni vozač, sada je označen kao jedan od najvećih kupaca hašiša i kokaina namenjenim za dalju distribuciju na severu Majorke.

Prema spisima iz istrage u koju je imao uvid jedan španski mediji, Perez Gonsales se pojavljuje u dnevniku koji je zaplenjen kod bliskog saradnika Stefana Milojevića. U njoj su zabeležena kupovina 200 kilograma hašiša i nekoliko kilograma kokaina koje je kupio bivši vicešampion. Droga je, prema istrazi, stavljena u promet na severu Majorke.

Njemu je određen pritvor zajedno sa ostalim uhapšenima.

Stefan Milojević hapšen i 2020. godine

Podsetimo, uhapšeni Milojević čiji je stric aktuelni trener Crvene zvezde Vladan Milojević, na radaru španske policije bio je i 2020. kada je takođe hapšen zbog trgovine drogom. Tada je uhapšen u hotelskoj sobi, u kojoj je boravio sa devojkom.

U policijskom izveštaju koji se odnosi na nedavno hapšenje se, kako otkrivaju mediji, navodi da je mrežu predvodio Stefan Milojević, uz pomoć Enrikea G.B., poznatog kao „El Katalan“, i Karlosa H.G., koji su činili komandnu strukturu. Advokat Gonzalo Markez, koji je takođe uhapšen, se navodno bavio finansijskim upravljanjem, pranjem novca i falsifikovanjem dokumenata i smatra se glavnim organizatorom mnogih kriminalnih operacija. Inspektor Nacionalne policije, kom su takođe stavljene lisice, Faustino Nogales kako se sumnja, pružao je podršku kriminalnoj grupi, otkrivao im poverljive informacije iz istraga, nudio obezbeđenje, pa čak i učestvovao u pregovorima o ceni droge.

Prema istražiteljima, „El Katalan“, njegov brat i Karlos H. bili su odgovorni za pregovore o pošiljkama droge i organizovanje logistike za njihov transport i uvođenje na balearsko tržište. Iako nisu direktno rukovali drogom, održavali su potpunu kontrolu nad njenom lokacijom i stanjem preko drugih članova mreže.

Novac stečen od trgovine drogom pran je preko raznih pojedinaca i preduzeća, uključujući vlasnika dvorišta za rastavljanje vozila i dva restorana koja se nalaze u oblasti Kalvija. I novac i droga su skladišteni u kontejnerima zakopanim na imanju u Ljukmajoru, koje je danonoćno čuvao Karlos H., uz pomoć Serhija J. i Žoana R. , koji su se takođe bavili distribucijom droge klijentima.

- Pored trgovine drogom, organizacija je upravljala velikim plantažama marihuane u zatvorenom prostoru , postavljenim u vilama i izolovanim kućama, nekim naseljenim, a drugim iznajmljenim. Da bi upravljala ovim plantažama, banda se ilegalno povezala na javnu električnu mrežu, zapošljavajući električara isključivo u tu svrhu - otkrivaju mediji detalje iz istrage.

Španska policija objavila je i snimak hapšenja Milojevićeve kriminalne grupe. Na video zapisu se vidi kako specijalci u punoj opremi upadaju u nekolio objekata i vrše pretres. Tokom akcije, kako se vidi i na snimku, zaplenjeni su droga, oružje, 1,54 miliona evra u gotovini, oružje i municija, toki vokiji za komunikaciju, kao i skupoceni satovi.

Stefan Milojević hapšenje Izvor: Policia nacional

Jedna od najvećih policijskij operacija protiv droge na Balearskim ostrvima, kako navode, otkrila je i da je Milojevićeva kriminalna grupa osim policajaca i advokata, pokušavala da potkupi i sudije ali i političare. Na jednoj od fotografija, koju su inspektori sačinili tajno tokom istrage koja je trajala dve godine, vidi se kako Milojević u jednom restoranu sedi u društvu svog uhapšenog advokata i prljavog policajca koji mu je odavao informacije.

Prema pisanju medija, lisice su stavljene i njegovom bratu Luki Milojeviću, koji se sumnjiči za pranje novca, ali mu je sud omogućio da se uz kauciju od 10.000 evra brani sa slobode.

1/7 Vidi galeriju Stefan Milojević Foto: Printscreen, Policia nacional