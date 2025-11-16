Slušaj vest

Treći dan prve etape Svetskog kupa u brzom klizanju, doneo je večeras obaranje najstarijeg rekorda na ledu, u trci na 500 metara za žene, koji je bio na snazi tačno 12 godina.

Holanđanka Femke Kok je ovu stazu prešla za 36 sekundi i 09 stotih i bila za 27 stotinki brža od Li Sang Kva iz Južne Koreje koja je rekord postavila upravo na današnji datum 2013. godine, na istoj stazi, koja se smatra najbržom na svetu.

Kok je startovala solidno, ali 10 stotih sporije od dosadašnjeg rekorda u prvih 100 metara, pa je u ostatku trke praktično letela po ledu, ostavivši sve današnje suparnice za najmanje pola sekunde.

Drugo mesto osvojila je američka veteranka Erin Džekson, olimpijska pobednica u ovoj disciplini, rezultatom 36.58 dok je na trećem mestu bila mlada Koreanka Li Na Hjun (19), sa gotovo sekundom zaostatka iza pobednice - 37.03.