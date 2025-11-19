Slušaj vest

Svečanom otvaranju u utorak uveče prisustvovali su ministar sporta u Vladi Srbije Zoran Gajić, predsednik BSS Nenad Borovčanin, evropska i svetska šampionka bokserka Sara Ćirković, evropski vicešampion i šampion Evrope do 23 godine Rastko Simić i direktor Arena Čenels grupe Nebojša Žugić.

- Otvaramo ne samo prvi Regionalni trening centar nego prvi trening centar u Srbiji za boks zahvaljujući vladi Srbije koja je omogućila da na stadionima u Loznici, Zaječaru i Leskovcu dobijemo takav prostor. Hvala ministru sporta Gajiću i Žugiću, generalnom direktoru Arena Čenels grupe Nebojši Žugiću koji su uz našeg predsednika Aleksandra Vučića mnogo pomogli da bokserski sport ima ovakve uslove. Da naši bokseri i bokserke mogu da treniraju i za Srbiju osvajaju najsjajnija odličja. Ovde su Sara i Rastko, perjanice nove generacije boksa u Srbiji i verujem da će na sledećim Olimpijskim igrama oni doći do zlata – kazao je Borovčanin.

Ministar Gajić je pre nego što je sa Žugićem presekao crvenu vrpcu kazao da je ‘’presrećan zbog ovakvog sportskog objekta kakav se retko viđa u našoj zemlji’’.

- Sve pohvale Nenadu Borovčaninu i svima koji su ovaj prostor uredili. Želim vam da ovaj centar bude stalno pun i da se mnogo trenira – rekao je on dok je Žugić istakao da je srećan kada vidi da nikne novi sportski objekat, a u poslednjih 13 godina ih je bilo zaista mnogo. Imamo toliko toga da pokažemo, a kada se otvori i Nacionalni stadion imaćemo nešto čime malo ko može da se podiči, naveo je Žugić.

- Kada pogledamo broj stanovnika i broj osvojenih medalja onda mi definitivno jesmo sportska velesila, a sportska velesila kao što je Srbija zaslužuje ovakvu sportsku infrastrukturu koja daje rezultate. To je lančani proces pre svega zahvaljujući predsedniku Republike koji je veliki ljubitelj sporta, Vlade i svih nas koji se trudimo da promovišemo srpski sport. Treba da budemo ponosni na ono što imamo u Srbiji - naglasio je on.

Sara i Rastko rekli su da su zadovoljni novim prostorom za treninge i da je novootvoreni Regionalni trening centar Bokserskog saveza potvrda da se boks u Srbiji razvija, da se stvaraju svi uslovi za dobru pripremu što će i omogućiti ostvarivanje zacrtanih ciljeva i dati rezultate.

