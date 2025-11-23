Slušaj vest

Na ledu u kanadskom Kalgariju novopečena svetska rekordera Kok je osim pobede na 500 metara trijumfovala i na 1.000 ponizivši ;mega popularnu konkurentkinju Jutu Lirdam, koja u toj "svojoj" disciplini nije uspela da se plasira na pobedničko postolje.

Kok je trku završila za 1:12.36 minuta i ubrzo na svoj Instagram nalog postavila fotografije na kojima se videlo da je od rivalke bila brža za čitavu sekundu.

Lirdam je svoj rezultat na istoj društvenoj mreži opravdala bolešću, odnosno borbom sa virusom gripa koji ju je navodno oborio uoči ovog vikenda.

Kok puca od samopouzdanja u svim sprinterskim disciplinama, a u trci na 500 metara ostvarila je još jedan odlican rezultat 36.65 sekundi i bila brža od drugoplasirane Jing Ču Čen i trećeplasirane Erin Džekson za po pola sekunde.

Potpunu dominaciju nastavila je i Holanđanka Džoj Bune na trkama na 1.500 i 3.000 metara.

Ako je prošle sezone najviše pažnje izazvalo njeno fotografisanje za Plejboj, ove godine je u centru pažnje isključivo iz sportskih razloga.

Nakon pobeda u Solt Lejk Sitiju, prošlog vikenda, u obe discipline, ponovila je taj uspeh i u Kalgariju, sa šokantnom lakoćom.

Bune je na 3.000 metara pobedila rezultatom 3:54.42 minuta, više od osam desetinki ispred drugoplasirane Norvežanke Ragne Viklund.

U trci na 1.500 metara Bune je bila prva sa rezultatom 1:51.17 minuta, pola sekunde ispred svetske rekorderke Japanke Miho Takagi.