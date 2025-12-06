Težak udarac za slavnog sportistu.
ŠTETA MILION EVRA! Restoran Juseina Bolta izgoreo u stravičnom požaru (VIDEO)
Poznati restoran "Track and Records", čiji je vlasnik najbolji sprinter svih vremena Jusein Bolt, u potpunosti je izgoreo u požaru.
Engleski mediji prenose da u požaru srećom nema povređenih, ali je materijalna šteta ogromna.
Izgoreo je ceo gornji nivo restorana i prema prvim procenama šteta je oko milion evra.
"Kada je spasilačka služba stigla na lice mesta, odmah je započela gašenje i požar je nakon par minuta stavljen pod kontrolu", pišu britanski mediji.
Inače, restoran "Track and Records", koji se nalazi u Montego beju na Jamajci učestvovao je u projektu Svetske centralne kuhinje - delio je besplatne obroke zajednicama koje je razorio uragan Melisa.
