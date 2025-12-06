Slušaj vest

Poznati restoran "Track and Records", čiji je vlasnik najbolji sprinter svih vremena Jusein Bolt, u potpunosti je izgoreo u požaru.

Jusein Bolt Foto: screenshot pink tv

Engleski mediji prenose da u požaru srećom nema povređenih, ali je materijalna šteta ogromna.

Izgoreo je ceo gornji nivo restorana i prema prvim procenama šteta je oko milion evra.

"Kada je spasilačka služba stigla na lice mesta, odmah je započela gašenje i požar je nakon par minuta stavljen pod kontrolu", pišu britanski mediji.

Inače, restoran "Track and Records", koji se nalazi u Montego beju na Jamajci učestvovao je u projektu Svetske centralne kuhinje - delio je besplatne obroke zajednicama koje je razorio uragan Melisa.