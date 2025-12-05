Slušaj vest

Novopazarka Elma Hajrović dobro je poznato lice u svetu srpskog, ali i evropskog boksa.

U maju ove godine Elma je bila gost Kurir televizije gde je u emisiji "Neispričano" govorila o svom životu. Ona je otkrila kako je od devojčice koja je krišom trenirala postala šampionka pod hidžabom, sa više od 100 medalja, iskustvom u karateu, kik-boksu i boksu, ali i snažnom porukom o veri, žrtvi i ponosu što u ringu nosi zastavu Srbije.

Govoreći o počecima, Elma je rekla da je još kao dete pokazivala zaštitnički nagon i ljubav prema borilačkim veštinama, iako su roditelji isprva bili protiv.

- Moji roditelji brinuli su za mene, smatrali su da boks nije ženski sport. Ja sam bila tu da prekršim to pravilo i da radim ono što volim. Drago mi je zbog toga - rekla je Hajrović.

1/5 Vidi galeriju Elma Hajrović Foto: Kurir Televizija

Već sa deset godina odlučila je da bez znanja roditelja krene da trenira karate.

- Skupila sam novac od onoga što sam štedela kada su mi davali za školu. To je bila ljubav na prvi trening. Ni jedan trening nisam propustila. Govorila sam roditeljima da idem napolje da se igram. Tek nakon godinu dana sam im rekla da polažem za žuti pojas. Majka je bila ponosna, a onda su odlučili da budu uz mene.

Karate joj je doneo više od 100 medalja, a kruna te faze bila je svetska medalja iz Riminija.

- Tu sam i završila karijeru. Prezasitila sam se svega toga, ali bilo je dobra podloga za kasnije.

Nakon toga je upisala Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, a istovremeno počela da trenira kik-boks.

- Prvi put sam izgubila, kao i na sledećem takmičenju, ali to me je samo više motivisalo. U tom periodu sam pauzirala fakultet i posvetila se iz temelja kik-boksu. Osvojila sam dva državna prvenstva u B klasi, a onda sam prešla na boks, tu počinje moja nova priča koja me je promenila iz korena.

NA GRUDIMA ZASTAVA SRBIJE, NA GLAVI HIDŽAB! Krišom trenirala sa 10 godina, pa KRVARILA u ringu kao svetska šampionka najbrutalnijeg sporta - ovo je Elmina priča Izvor: Kurir televizija

Jedan od najtežih trenutaka desio se na profesionalnom meču, kada joj je slomljen nos. Elmin otac je tada tražio od nje da napusti kik-boks, kako su posledice bavljenja njima bile sve brutalnije.

- Htela sam da nastavim borbu, ali sudija nije dozvolio. Tada sam i sama shvatila da bih možda trebalo da se povučem. Napravila sam pauzu i završila fakultet.

U boks je ušla sa novom snagom, uz podršku trenera iz Novog Pazara i reprezentativnog trenera sa Kube Pedra Granada.

- Za tri meseca unapredila sam formu i tehniku. Osvojila sam Državno prvenstvo i ušla u reprezentaciju. To je bio vrhunac moje karijere.

Na pitanje o hidžabu, Elma je ispričala kako je došla do odluke da se pokrije, uprkos predrasudama. Sada je jedina srpska sportistkinja koja je pod hidžabom.

- U Islamu je boks zabranjen i to me je brinulo. Treninzi tokom posta su veoma teški, ali uspela sam. Marama u Islamu predstavlja zaštitu žene. Predrasude uvek postoje, ali se razbijaju. Mi jesmo pokrivene, ali imamo snove i ambicije. Bila sam primorana da se povučem na duži period zbog povrede ruke i tada se javila želja da stavim hidžab. To je bila moja unutrašnja potreba, kao da mi je nešto falilo - istakla je Hajrović, pa dodala:

- Jedina sam srpska sportistkinja pod hidžabom. Postala sam inspiracija ženama koje nose hidžab, ali i onima koje žele da ga stave. Ponudili su mi i priliku da izađem na Evropsko prvenstvo iako me nije bilo godinu dana.

1/7 Vidi galeriju Elma Hajrović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Elma sada radi kao personalni trener i otvorila je školu boksa za devojčice i žene.

- Posvećena sam kao sportista, tako gledam i da treniram svoje klijente. Postoji specijalna oprema za trening i boks. Leti nas ti materijali čak i štite od sunca. Ne stvara mi problem. Već se popunjavaju termini. Deca vole da me vide i zbog toga mi je drago.

Na pitanje kakav je osećaj boksovati za Srbiju, Elma je odgovorila:

- Od kako sam stavila hidžab, poštovana sam još više od svih građana Srbije. Nije lako izaći u ring i krvariti za zemlju u kojoj živiš. Uvek će biti ekstremista i sa jedne i sa druge strane, ali svaki razuman čovek neće padati na te provokacije i komentare.

Za kraj, poslala je poruku:

- Smatram da iz poštovanja prema svojoj veri treba da učim i napredujem. Islam je najčistija vera, a mi kao pojedinci treba da se trudimo da budemo ispravni.

BONUS VIDEO: