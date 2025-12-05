Slušaj vest

Olimpijska baklja za Zimske olimpijske igre Milano–Kortina 2026. svečano je danas predata italijanskim organizatorima na Panatenejskom stadionu u Atini, mestu na kojem su pre gotovo 130 godina održane prve moderne Olimpijske igre.

Sa svečanosti u Atini, plamen kreće ka Italiji, gde će tokom 63 dana preći oko 12.000 kilometara i obići svih 110 italijanskih provincija, pre nego što 6. februara stigne na stadion "San Siro" u Milanu za ceremoniju otvaranja.

Italija će nositi baklju prvi put posle dve decenije, a u štafeti će učestvovati ukupno 10.000 bakljonoša.

"Nalaziti se danas u ovom istorijskom stadionu snažan je podsetnik na čast koja nam je ukazana i na dragoceni simbol koji nosimo kući", izjavio je predsednik Organizacionog komiteta Milano–Kortina Đovani Malago.

Zbog prognoze jakih oluja ceremonija je bila skraćena, ali je kiša počela tek na samom kraju događaja. Nekoliko stotina posetilaca koji su uprkos vremenskim uslovima došli, ipak su uživali u nastupima grčkih i italijanskih izvođača i dečjeg hora na stadionu koji je ugostio prve moderne Igre 1896. godine.

Plamen je prethodnu noć goreo u kotlu pored Partenona na Akropolju, nakon čega ga je u Panatenejski stadion unela grčka vaterpolistkinja Elena Ksenaki, zajedno sa ženskom reprezentacijom Grčke.

Baklja je upaljena 26. novembra u drevnoj Olimpiji, rodnom mestu antičkih igara, tradicionalnim fokusiranjem sunčevih zraka u ogledalu, ritualom koji se koristi od uvođenja štafete pred Igre 1936. godine u Berlinu.

Na današnjoj ceremoniji predsednik Olimpijskog komiteta Grčke Isidoros Kuvelos predao je plamen Malagou, poručivši: "Ne možemo promeniti svet za 16 dana takmičenja, ali možemo pokazati kako bi svet mogao da izgleda kada je poštovanje na prvom mestu." Posebna baklja za Zimske paraolimpijske igre, koje se održavaju od 06. do 15. marta, biće zapaljena 24. februara u bolnici Stouk Mendvil u Engleskoj, mestu nastanka paraolimpijskog pokreta.

Beta