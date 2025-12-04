Slušaj vest

"Posle detaljnije analize utakmice između Srbije i Farskih Ostrva, a najviše zbog svih čudnih odluka sudijskog para iz Argentine, srpska kuća rukometa je zatražila hitnu ekspertizu pomenutog meča. Na kraju je ustanovljeno da su arbitri direktno uticali na krajnji rezultat pošto su grubo povredili pravila rukometne igre", navodi se u saopštenju Rukometnog saveza Srbije.

Srbija je u Dortmundu odigrala nerešeno 31:31 protiv Farskih Ostrva.

Srbija je golom Jovane Skrobić povela 31:30 minut pre kraja, a zatim je na drugoj strani golman Jovana Risović odbranila sedmerac, pa je srpski tim imao napad.

Reprezentativka Srbije Jovana Jovović je imala loptu, ali su sudije smatrale da je napad pasivan, pa je Srbiji oduzeta lopta. Jovović je posle toga bila blizu protivničkog golmana, što su sudije okarakterisale kao ometanje izvođenja lopte, zbog čega je dobila crveni karton i dosuđen je sedmerac za Farska Ostrva.

Sedmerac je iskoristila Jana Mitun i postavila konačan rezultat.

Srpski savez naveo je da je Jovović neosnovano dobila crveni karton za opstrukciju, koja "utvrđenom analizom, nije ni postojala".

"Posle analize koju smo izvršili uputili smo protesnu notu IHF na sudjenje argentinskog para, Garsija i Paolantoni. Odluke koje su donele u poslednjih 30 sekundi meča direktno su uticale na rezultat i potenicjalno mogu da budu važne i za krajnji plasman naše reprezentacije i odlazak u četvrtfinale. Pred nama je poslednje kolo i očekujemo da se ovakve greške više ne ponavljaju", rekao je generalni sekretar Saveza Ivan Milivojević.

U sledećem kolu Srbija će 6. decembra igrati protiv Crne Gore.

