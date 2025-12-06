Slušaj vest

Srpske rukometašice u subotu od 15.30 časova protiv Crne Gore igraju odlučujuću utakmicu za prolazak u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Crna Gora je rival koji je srpskim devojkama dobro poznat. I ono što treba da brine, uvek sa najvećim mogućim motivom kada igra protiv Srbije. Zašto? Postoje razna objašnjenja.

Matea Pletikosić rukometašica Crne Gore Foto: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Jaka selekcija Crne Gore

Rukometna selekcija Crne Gore sastavljena je od veoma kvalitetnih rukometašica na svim pozicijama. Selektor reprezentacije je Suzana Lazović, na gol je naturalizovana Francuskinja Armel Keli Atingre, a tu su još i 185 centimetara visoki bekovi Đurđina Jauković i Katarina Džaferović, iskusna Itana Grbić, desno krilo Nina Bulatović, te prva zvezda Matea Pletikosić.

Upravo je srednji bek Matea Pletikosić (27) glavni pokretač igre rukometne reprezentacije Crne Gore. Hrvatica koja je pre pet godina odlučila da promeni nacionalni tim i zaigra za Crnu Goru, uvek je igrala vrlo dobro protiv Srbije. Na ovom Svetskom prvenstvu, može se reći, ako igra Matea, onda igra i Crna Gora. I obrnuto.

Matea Pletikosić rukometašica Crne Gore na meču protiv Srbije u Zrenjaninu Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Matea više voli Hrvatsku od Crne Gore

A, ko je Matea Pletikosić? Kada je u maju 2020. godine odlučila da promeni reprezentaciju izazvala je ogromnu pažnju u svetu rukometa. A, posebno je sve došlo do kulminacije, kada je u jednom intervjuu za medije iz Hrvatske izjavila:

- Ja volim svoju zemlju Hrvatsku i to bi mi bilo najteže od svega ovoga. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku. Gledam svoju budućnost, želim se ostvariti kao sportistkinja.

A, onda je morala da pojasni sve izrečeno, jer u Crnoj Gori nisu bili baš oduševljeni onim što su mogli da pročitaju.

- Hjela bih da demantujem netačne navode koji se pojavljuju u naslovima ovih dana. Rekla sam da nije isto igrati za Hrvatsku koja je moja domovina, ali isto tako sam pet godina u Crnoj Gori i ti ljudi su mi dali priliku i šansu u svemu i uvek su stali iza mene kao da sam njihova. Nikada ne bih mogla da igram za neku državu koju ne volim i u kojoj se ne osećam kao kod kuće. Samim tim, Crna Gora ima posebno mesto u mom srcu. Naslov koji se pojavio je izvučen iz konteksta i plasiran u krivom smeru.

Rođena u Sinju, u Dalmaciji

Matea Pletikosić rođena je 24. aprila 1998. godine u Sinju, u Dalmaciji. U rodnom gradu, ova 168 centimetara visoka devojka počela je da se bavi rukometom. Na Evropskom prvenstvu za juniorke 2015. proglašena je za najbolju rukometašicu, što joj je omogućilo unosan transfer u podgoričku Budućnost.

Za klub iz Podgorice igrala je u dva mandata, prvo od 2015. do 2020, a potom od 2021. do 2023. godine. Sezonu 2020/2021 provela je u slovenskom klubu Krim, a 2023. prešla je u rumunski klub CSM Korona Brašov. Od 2024. igra za Podravku iz Koprivnice, što je njen povratak u Hrvatsku posle skoro jedne decenije.

Matea Pletikosić u Tokiju, na Olimpijskim igrama Foto: Printskrin/Instagram

Ne priča o privatnom životu

Sa reprezentacijom Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, u pobedi nad selekcijom Francuske 27:25. Igrala je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Rukometni treneri kao najveće adute Matee Pletikosić navode njenu tehniku, brzinu i rukometnu inteligenciju.

Zahvaljujući svom atraktivnom izgledu i lepoti, te imidžu koji gaji, omiljena je u medijima. O njenom privatnom životu se malo toga zna, jer gleda da ga drži podalje od medija. Nikada nije javno govorila o svom poreklu, roditeljima, dečku i porodici.

Na društvenim mrežama Mateu Pletikosić prati više od 11.000 ljudi, što je za jednu rukometašicu sa ovih prostora i Crne Gore odlična brojka. Vodi mnogo računa o svom izgledu, ali i stilu oblačenja.