Slušaj vest

Vozač Meklarena Lando Noris bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Abu Dabija, poslednje trke u šampionatu.Vodeći u generalnom plasmanu je ostvario vreme od 1:24,485 minuta, odnosno bio je za 0,008 sekundi od vozača Red Bula Maksa Verstapena.

Treće vreme imao je Šarl Lekler u Ferariju, četvrto vozač Mercedesa Kimi Antoneli, a peto Niko Hulkenberg u Zauberu.

Do desete pozicije su još i Džordž Rasel, Gabrijel Bortoleto, Oliver Berman, Karlos Sainc i Franko Kolapinto.

1/6 Vidi galeriju Lando Noris Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia, Patrick Post / AFP / Profimedia, Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

Norisov klupski kolega Oskar Pjastri, trećeplasirani u šampionatu, propustio je prvi trening.

Noris je prvi u šampionatu sa 12 bodova više od aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula i 16 više od Pjastrija. Sva trojica imaju šanse za titulu, a Norisu je dovoljno da osvoji jedno od prva tri mesta kako bi prvi put u karijeri postao prvak sveta.