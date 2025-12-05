- Tražili smo hitno zasedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po praivlima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasedala i donela zvaničan stav da je Srbije oštećena i da su naši navodi ispravni. Načinjena nam je velika nepravda. Verujem da će devojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbediti zaslužen plasman u četvrtfinale. Apelujemo da suđenje do kraja Svetskog prvenstva bude regularno i ispravno, da sudije ne smeju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o zavšnici i borbama za plasman!