Noris je ostvario rezultat od 1:23,083 i bio je brži za 0,363 sekunde od prvog konkurenta za titulu aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula.

Njih dvojica su bili najbrži i na prvom treningu, na kome je Noris bio brži za 0,008 sekundi od Verstapena.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri, koji takođe ima šanse da osvoji titulu, nije vozio prvi trening, a u drugom je zauzeo 11. mesto.

Noris je prvi u šampionatu sa 12 bodova više od Verstapena i 16 više od Pjastrija. Sva trojica imaju šanse za titulu, a Norisu je dovoljno da osvoji jedno od prva tri mesta kako bi prvi put u karijeri postao prvak sveta.

Treći na drugom treningu bio je Džordž Rasel iz Mercedesa, četvrti Oliver Berman iz Hasa, a peto i šesto mesto zauzeli su vozači Zaubera Niko Hulkenberg i Gabrijel Bortoleto.

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je deveti, a njegov timski kolega Luis Hamilton 14.

Treći trening na programu je u subotu od 11.30, a kvalifikacije se voze od 15 časova.

Poslednja trka u šampionatu za Veliku nagradu Abu Dabija na programu je u nedelju od 14 časova.

(Beta)