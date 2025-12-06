Slušaj vest

Rukometašice Srbije sastaju se sa Crnom Gorom u odlučujućem meču grupe 2 za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

 Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova.

Srbija trenutno ima pet bodova ispred Crne Gore i Španije koje imaju po četiri boda.

Screenshot_505.jpg
Tabela grupe 2 Foto: Printskrin

To znači da Srbiji u zadnjem kolu odgovara i remi protiv Crnogorki, jer imaju bolji međusobni skor od Španije koja se sastaje sa prvoplasiranom Nemačkom.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu. 

Meč u Dortmundu počinje u 15.30 časova.

Ne propustiteOstali sportoviSTIGLA POTVRDA! RUKOMETAŠICE SRBIJE SU POKRADENE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Ogromna nepravda nam je naneta!
profimedia-1056503417.jpg
Ostali sportoviBURNO SAOPŠTENJE RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE: Sudije su uticale na rezultat - grubo su povredili pravila igre!
Srbija - Farska Ostrva
Ostali sportoviVIDEO: Pogledajte najbolje momente sa meča Srbija - Farska Ostrva
Jovana Risović
Ostali sportoviŠTA URADI CRNA JOVANA? TRAGEDIJA! Srbija u neverici zbog ovog poteza! Pogledajte šok završnicu protiv Farskih ostrva! (VIDEO)
Jovana Jovović greška

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot