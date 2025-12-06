Slušaj vest

Rukometašice Srbije sastaju se sa Crnom Gorom u odlučujućem meču grupe 2 za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova.

Srbija trenutno ima pet bodova ispred Crne Gore i Španije koje imaju po četiri boda.

Tabela grupe 2 Foto: Printskrin

To znači da Srbiji u zadnjem kolu odgovara i remi protiv Crnogorki, jer imaju bolji međusobni skor od Španije koja se sastaje sa prvoplasiranom Nemačkom.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Meč u Dortmundu počinje u 15.30 časova.