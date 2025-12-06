Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova
SVETSKO PRVENSTVO
MEČ ODLUKE ZA ČETVRTFINALE SVETSKOG PRVENSTVA: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Crna Gora
Rukometašice Srbije sastaju se sa Crnom Gorom u odlučujućem meču grupe 2 za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia
Iz ove grupe plasman je već obezbedila Nemačka sa maksimalnih osam bodova.
Srbija trenutno ima pet bodova ispred Crne Gore i Španije koje imaju po četiri boda.
Tabela grupe 2 Foto: Printskrin
To znači da Srbiji u zadnjem kolu odgovara i remi protiv Crnogorki, jer imaju bolji međusobni skor od Španije koja se sastaje sa prvoplasiranom Nemačkom.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Meč u Dortmundu počinje u 15.30 časova.
