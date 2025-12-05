Slušaj vest

Rukometašice Srbije protiv Crne Gore igraju odlučujuću utakmicu za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

U iščekivanju ovog duela Srbija je saznala imena dva potencijalna rivala u nokaut fazi. To su Brazil i Norveška.

Brazil je od početka Mundijala pobedio u svih pet okršaja, iako ne toliko ubedljivo svaki put, niti jednom nije bilo zebnje. Kuba, Češka i velika Švedska su pali u prvoj grupi, a zatim i Južna Koreja i Angola u drugoj, za osam bodova trenutno.

Brazilke su bile prvakinje sveta u Beogradu 2013. godine, ali nisu rukometna velesila na redovnoj bazi kada je ženska konkurencija u pitanju.

Srbija će ako prođe u četvrtfinale biti druga u grupi  i realno je bliža duelu sa Norveškom.

Norveška je do sada svaki meč ubedljivo dobila i njima će u poslednjem kolu odgovarati i remi sa Brazilom za prvo mesto.

Srbija prvo mora da odradi svoj posao, pa kasnije da brine o drugoj grupi, ali je Brazil svakako mnogo bolja opcija u ovom trenutku, mada mnogo manje realna.

