RUKOMETAŠICE ČEKA PAKAO AKO ELIMINIŠU CRNU GORU: Srbija saznala potencijalne rivale u četvrtfinalu
Rukometašice Srbije protiv Crne Gore igraju odlučujuću utakmicu za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
U iščekivanju ovog duela Srbija je saznala imena dva potencijalna rivala u nokaut fazi. To su Brazil i Norveška.
Brazil je od početka Mundijala pobedio u svih pet okršaja, iako ne toliko ubedljivo svaki put, niti jednom nije bilo zebnje. Kuba, Češka i velika Švedska su pali u prvoj grupi, a zatim i Južna Koreja i Angola u drugoj, za osam bodova trenutno.
Brazilke su bile prvakinje sveta u Beogradu 2013. godine, ali nisu rukometna velesila na redovnoj bazi kada je ženska konkurencija u pitanju.
Srbija će ako prođe u četvrtfinale biti druga u grupi i realno je bliža duelu sa Norveškom.
Norveška je do sada svaki meč ubedljivo dobila i njima će u poslednjem kolu odgovarati i remi sa Brazilom za prvo mesto.
Srbija prvo mora da odradi svoj posao, pa kasnije da brine o drugoj grupi, ali je Brazil svakako mnogo bolja opcija u ovom trenutku, mada mnogo manje realna.