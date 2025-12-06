Slušaj vest

Rasel je na trećem treningu ostvario rezultat od 1:23,334 minuta.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris sa 0,004 sekunde zaostatka, dok je treći bio aktuelni svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,124 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio Fernando Alonso iz Aston Martina, peto mesto je zauzeo drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri, dok je šesti bio Esteban Okon iz Hasa.

Džordž Rasel

Sedmi je bio Oliver Berman iz Hasa, osmo mesto je pripalo vozaču Ferarija Šarlu Lekleru, dok je deveti bio Kimi Antoneli iz Mercedesa.

Treći trening u Abu Dabiju je na 10. mestu završio vozač Vilijamsa Aleksander Albon.

Kvalifikacije su na programu danas od 15 časova, dok je start trke za Veliku nagradu Abu Dabija zakazan za nedelju u 14 časova.

