Aktuelni svetski prvak je do pol pozicije u Abu Dabiju došao sa rezultatom od 1:22,207 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Meklarena Lando Noris, sa 0,201 sekundom zaostatka, i Oskar Pjastri, sa 0,230 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je šesti bio Fernando Alonso iz Aston Martina.

Sedmi je bio Gabrijel Bortoleto iz Zaubera, osmo mesto je pripalo vozaču Hasa Estebanu Okonu, dok je deveti bio Isak Hadžar iz ekipe RB.

Deseto mesto je zauzeo drugi vozač Red Bula Juki Cunoda.

Trka za Veliku nagradu Abu Dabija na programu je u nedelju od 14 časova.

(Beta)

