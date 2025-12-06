Slušaj vest

Ona je do pobede stigla rezultatom od 2:16,18 minuta. Ovo je bila njena druga uzastopna pobeda u veleslalomu, nakon trijumfa u Koper Mauntinu.

Drugo mesto osvojila je Hrvatica Zrinka Ljutić, koja je za 0,94 sekundi bila sporija, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popela Kanađanka Valeri Grenijer koja je za sekundu bila sporija od Robinson.

Robinson je sada vodeća u poretku veleslaloma sa 232 boda.

U generalnom poretku Svetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Šifrin sa 408 bodova, druga je Albanka Lara Kolturi sa 288, a treća nemačka sijašica Lena Dir sa 234 boda.

