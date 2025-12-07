Slušaj vest

Kraj vladavine Meraba Dvališvalija u UFC bantam kategoriji.

Sjajni ruski borac Petar Jen osvojio je šampionski pjas, pošto je na UFC 323 spektaklu u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudija savladao aktuelnog prvaka iz Gruzije.

Dvališvili je tako propustio priliku da postane prvi borac u istoriji koji je četiri puta u jednoj kalendarskoj godini uspeo da odbrani titulu.

Borba za UFC titulu u bantam kategoriji Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rus se tako osvetio Merabu za bolan poraz koji mu je zadao u borbi za titulu 2023. godine.

Sjajno se pripremio Jen za ovaj okršaj. Imao je spraman odgovor za svaki napad rivala. Utisak je da je pitanje pobednika rešeno u četvrtoj rundi. Ruski borac zadao je Dvališviliju snažan udarac nogom u telo, nakon koga se dvoranom prolomio bolan krik šampiona. Pokušao je Merab da uzvrati gušenjem, ali Rus je uspeo da se izvuče iz neugodne pozicije. U finišu runde sevnuo je silovit desni kroše Jena, posle koga je krv lila niz lice Dvališvilija.

Da, imao je Merab takođe svojih trenutaka večeras, ali nedovoljno dobrih da se poremeti plan Jana, koji je odbranio ogroman broj rušenja.

Na kraju, apsolutno zasluženo, Jen je slavio jednoglasnom odlukom sudija.

Kurir sport

