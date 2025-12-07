Slušaj vest

Prava "epidemija" novih ličnih rekorda brzoklizača u trci na 10.000 metara dogodila se u subotu tokom treće etape Svetskog kupa u holandskom gradu Herenvenu, kada je čak 31 takmičar (od njih ukupno 52) postavio svoj lični rekord u toj disciplini.

Nesvakidašnji događaj doneo je osim mnogobrojnih slavlja i neočekivane muke organizatorima, koji su dva od tih rezultata proglasili za novi rekord staze, što će se verovatno razrešiti tek narednih dana kada se detaljno provere pravila.

Naime, u takozvanoj B konkurenciji, u subotu pre podne, pobedio je mladi Poljak Vladimir Semirunij (22) u vremenu 12:28.05 minuta, što je za čak 20 sekundi bilo bolje od njegovog dotadašnjeg najboljeg rezultata i za 7 sekundi nadmašilo prethodni rekord staze legendarnog Šveđanina Nilsa Van der Pula.

Od 40 takmičara u B konkurenciji, njih 28 je postavilo svoje najbolje rezultate, što verovatno govori o izvanrednim mikroklimatskim uslovima u hali u momentu takmičenja.

Iste večeri, u borbi 12 najboljih po trenutnim rezultatima, pobedio je češki tinejdžer Metodij Jilek (19) rezultatom 12:29.63 minuta, što je takođe bilo bolje od starog rekorda staze, ali lošije od jutarnjeg rezultata mladog Poljaka Semirunija.

Na zvaničnom portalu Svetske klizačke unije (ISU - International Skate Union) oba rezultata su označena kao nov rekord staze, a konačan rasplet će verovatno biti jasan kada se razmotri da li se rekordom može smatrati rezultat postignut u borbi četiri takmičara (što je praksa u B konkurenciji) umesto standardne borbe dva takmičara u A konkurenciji.

Naime, razlika je u tome što u trci četvorice brzoklizača ima mnogo više prilike za korišćenje "zavetrine" (slipstream), što omogućava manje zamaranje i veće brzine, baš kao i u takmičenjima roleraša i biciklista.

Dileme o novom rekordu staze u Herenvenu nije bilo u muškoj konkurenciji na sprint trci na 1.000 metara, gde je mladi Amerikanac Džordan Štolc (21), pobedio rezultatom 1:06.38 minuta, sekund brže od svih ostalih, ali i sekund sporije od njegovog svetskog rekorda.

Nakon "slabog" plasmana u petak (treće mesto na 5.000 metara), na pobedničko postolje se u subotu ponovo popela Holanđanka Džoj Bune pobedivši u trci na 1.500 metara rezultatom 1:53.10 ispred sunarodnice Antonete de Jong i Kanađanke Ivani Blondin.

