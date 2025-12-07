Slušaj vest

Njegov otac, Flojd Mejveder stariji, bio je velter kandidat koji se borio protiv legendarnog Šugara Reja Lenarda, dok su mu ujaci, Džef i Rodžer Mejveder, takođe bili profesionalni bokseri. Rodžer, koji će kasnije postati jedan od ključnih trenera u Flojdovoj karijeri, osvojio je dva svetska prvenstva.

Iako je posle rođenja nosio prezime svoje majke, ubrzo je promenio prezime u Mejveder.

Boks je u njegovom životu bio toliko duboko ukorenjen da, kako sam kaže, nikada nije ozbiljno razmatrao nijednu drugu profesiju.

Tetka mu umrla od AIDS-a, majka bila heroinski zavisnik

Mejvederovo odrastanje bilo je daleko od glamura koji ga danas okružuje. U jednom trenutku živeli su u Nju Džerziju sedmoro u jednoj sobi, ponekad bez struje. U dvorištu bi često nalazio odbačene igle heroina. Njegova majka se borila sa zavisnošću, a tetka je preminula od AIDS-a. „Ljudi nemaju pojma kroz kakav sam pakao prošao“, rekao je jednom prilikom.

Odnos sa ocem bio je složen, često napet i obojen osećanjem zanemarenosti. Dok Flojd tvrdi da se otac više brinuo o svojoj ćerki nego o njemu, Mejveder stariji kategorički odbacuje te navode i ističe da je svom sinu obezbedio sve što je mogao: hranu, odeću, novac i pre svega bokserski trening. „Da nije bilo mene, ne bi bio gde je danas“, ponavljao je.

Ring je postao mesto za beg

Za mladog Flojda ring je postao mesto utehe. Dok mu je otac služio zatvorsku kaznu, Mejveder se još snažnije posvetio treninzima. Napustio je srednju školu i odlučio da boksom obezbedi egzistenciju za sebe i svoju majku.

Njegov talenat vrlo brzo je postao očigledan: izuzetna brzina, instinkt, defanzivne tehnike i slavni „šolder rol“ – stil koji mu je omogućavao da izbegne većinu udaraca čak i kada je pritisnut u uglu.

Uspon među amaterima i Olimpijada 1996. godine - zlatne rukavice i status buduće zvezde

Sa amaterskim skorom od 84–6 i trima nacionalnim titulama Zlatne rukavice (1993, 1994, 1996), Mejveder je već kao tinejdžer privlačio ogromnu pažnju. Saigrači su mu dali nadimak „Zgodni mladić“ zbog toga što je imao gotovo netaknuto lice rezultat besprekorne odbrane.

Atlanta 1996: Kontroverzna odluka sudije ga koštala medalje

Na Olimpijskim igrama osvojio je bronzu u lakoj kategoriji (57 kg). Njegov put do medalje uključivao je impresivne pobede nad Tileganovim, Gevorghanom i Kubancem Lorencom Aragonem – čime je postao prvi Amerikanac u 20 godina koji je savladao kubanskog boksera na Olimpijadi.

U polufinalu, u borbi protiv Bugara Serafima Todorova, izgubio je zbog visoko osporavane sudijske odluke. Sudija je greškom podigao Flojdovu ruku, dok je pobeda dodeljena protivniku. Protest američkog tima nije urodio plodom, iako su sudije izrazile nezadovoljstvo radom AIBA-e i pritiscima pod kojima su radile.

Mejveder je kasnije izjavio: "Svi znaju ko je pravi svetski šampion".

Profesionalna karijera: Uspon neporaženog šampiona!

Svoj prvi profesionalni meč odradio je 11. oktobra 1996. protiv Roberta Apodake, kojeg je nokautirao u drugoj rundi. Tokom ranih godina profesionalne karijere nizao je pobede i privukao ogromnu pažnju bokserskog sveta. Komentatori su ga nazivali „čudom od deteta“, predviđajući mu više svetskih titula.

Trijumf koji je definisao epohu – Mejveder protiv Pakjaa

Borba protiv Manija Pakjaa, održana 2. maja 2015. u Las Vegasu, bila je jedan od najiščekivanijih bokserskih događaja moderne ere. Mejveder je kontrolisao tempo i neutralisao Pakjaov stil preciznom odbranom, što je rezultovalo jednoglasnom odlukom sudija (118–110, 116–112, 116–112).

Pakjao je posle meča otkrio da je boksovao povređenog ramena, ali Mejveder nije pokazao mnogo razumevanja: „Pakjao je gubitnik i kukavica“, izjavio je, odbijajući mogućnost revanša.

Pojavljivanje u "Plesu sa zvezdama"

U petoj sezoni popularnog TV takmičenja Mejveder je plesao sa Karinom Smirnof. Eliminisani su 16. oktobra 2007. i završili na devetom mestu.

Nasilje u porodici

Mejveder je više puta bio u centru pravnih procesa, uglavnom povezanih sa nasiljem u porodici.

2002. – dve tačke za nasilje u porodici i jedna za nanošenje povreda; dobio uslovnu kaznu, kućni pritvor i društveno korisni rad.

2011. – osuđen na 90 dana zatvora zbog napada na Haris 2010. godine; odslužio deo kazne i bio pušten avgusta 2012.

Tužba za klevetu

Njegova bivša partnerka, Džosi Haris, 2015. godine ga je tužila za 20 miliona dolara, tvrdeći da je izneo neistinite tvrdnje o njoj u intervjuu kod Kejti Kurik, nazivajući je narkomanom.

