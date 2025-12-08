Slušaj vest

Svetske šampionke Francuskinje izgubile su od Holandije u Roterdamu. Holandija je zadržala maksimalan učinak, slavila nad Trikolorkama sa 26:23 i igraće u sredu u četvrtfinalu na svom terenu sa Mađarskom. U drugom polufinalnom paru u Holandiji biće derbi ove runde, sudar Francuske i Danske.

Blistala je na golu golman danskog Odeneza Jara ten Holte sa 14 odbrana. Ona je izabrana za najbolju igračicu meča. Pet golova dale su Bo van Vetering i Romi Maršalkerverd, a po četiri Keli Dulfer, Angela Maleštajn i Dion Hušer.

Kod svetskog šampiona i olimpijskog vicešampiona sedam golova Tamare Horaček, četiri Alisije Tublan, dok je golman Đera Atadu Sako sakupio 15 intervencija.

Pobedom Poljske nad Austrijom u Roterdamu sa 35:30, definitvno je poznato da će Srbija Svetsko prvenstvo da završi kao 12. u konačnom plasmanu.

PAROVI ČETVRTFINALA:

Utorak (DORTMUND)

17.15: Nemačka - Brazil

20.30. Norveška - Crna Gora

Sreda (ROTERDAM)

17.15: Danska – Francuska

20.30: Holandija - Mađarska