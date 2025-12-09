Slušaj vest

Nikad uzbudljivija završnica sezone Formule 1 i trijumf karijere Landa Norisa na poslednjoj trci u Abu Dabiju.

Za prvi titulu mladog Engleza Landa Norisa u paklenoj borbi protiv bivšeg šampiona Maksa Ferštapena i timskog kolege iz Meklarena Oskara Pjastrija.

Lando Noris šampion Formule 1 za 2025. Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Ostvario dečački san

Lando Noris uspeo je da ostvari svoj dečački san i postane svetski prvak u Formuli 1 2025. Može se reći da as Meklarena ne zadovoljava tradicionalne stereotipove o tome kako bi trebalo da izgleda jedan "pravi" šampion.

Bio je osporavan sezonama unazad, kada su mnogi govorili da mu nedostaje odlučnosti i agresivnosti u ključnim trenucima, da nema "kiler instinkt", ali Noris ih je sve razuverio na poslednje dve trke u sezoni, u Dohi i Abu Dabiju, jer ih je savršeno odvezao.

U krugu odabranih velikana

Postao je 35. šampion u istoriji Formule 1, a 11. ispred Velike Britanije. Ušao je u društvo velikana kao što su ser Džeki Stjuart, Džejms Hant, Najdžel Mansel, Grejem i Dejmon Hil, Dženson Baton, Luis Hamilton... I zauvek će ostati jedan od njih.

A, ko je zapravo Lando Noris? Koliko ga poznajemo? Rođen je 13. novembra 1999. godine u Bristolu. Njegov otac je Adam Noris uspešan biznismen i milioner koji je izgradio imperiju sa kompanijom vezanom za penzione fondove "Hargreaves Lansdown". I čije se bogatstvo procenjuje na 300 miliona evra. Očev kapital bio je od velike pomoći na Landovom putu prema vrhu Formule 1. Majka Siska ima belgijsko poreklo. Lando ima starijeg brata Olivera kao i dve mlađe sestre Flo i Sisku.

Poljubac - Lando Noris Margarida Korseiro Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Slučajno ušao u svet brzine

Lando se školovao u privatnoj školi Milfild. Autotrke počeo je da prati uz oca Adama, iako ga u prvi mah sve to nije zanimalo. Presudan je bio odlazak na jednu karting trku, pa je sa bratom Oliverom počeo da vozi, iako je imao svega osam godina. Prvi uspeh imao je 2013. kada je postao evropski prvak, a sledeće godine i svetski šampion.

I počeo je da krči sebi put, preko Formule 4, pa Formule Reno, Formule 3, Formule 2... Ređao je Lando uspehe i trofeje, pa je 2017. potpisao za Meklaren kao mlada nada. Priliku u Formuli 1 dobio je 2019. godine kao ruki. Na drugoj trci sezone u Bahreinu je oduševio i šestim mestom došao do prvih bodova.

Godine 2020. stiže do svog prvog postolja u Formuli 1 u Austriji. Sazrevao je uz timske kolege Karlosa Sainsa i Danijela Rikarda. Iako je imao 15 postolja do prve pobede u F1 stigao je 2024. u Majamiju. Te sezone bio je drugi u prvenstvu.

Broj 1 sijaće 2025. u Meklarenu

Sve je naplatio 2025. kada je upisao sedam pobeda. Iako je veći deo sezone bio iza Oskara Pjastrija iskoristio je svoju šansu pred kraj sezone i stigao do titule. Naredne sezone broj 1 sijaće na bolidu njegovog Meklarena.



Van Formule 1 Lando Noris pokrenuo je kompaniju "Kvadrant" koja je fokusirana na povezivanje trkanja, gejminga, E-sporta i prodaje odeće. Od 2022. živi u Monaku, rado igra golf, a od ove godine u vezi je sa portugalskom glumicom i modelom Margaridom Korseiro. Istaknuo se i humanitarnim radom kroz prikupljanje sredstava za pomoć pogođenima pandemijom virusa kovid-19, kao i za institucije koje se bave pitanjima mentalnog zdravlja.