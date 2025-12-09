Slušaj vest

Savetnik u ekipi Formule 1 Red Bul Helmut Marko povlači se sa funkcije u 82. godini, okončavši dvodecenijski mandat tokom kojeg je pomogao Sebastijanu Fetelu i Maksu Verstapenu da osvoje šampionske titule.

Markovo povlačenje dolazi nakon odlaska još dve ključne ličnosti koje su oblikovale Red Bul od njegovog ulaska u F1 2005. godine, dugogodišnjeg šefa ekipe Kristijana Hornera, koji je smenjen u julu i zamenjen Loranom Mekijem, kao i konstruktora bolida Edrijana Njuija, koji prelazi u Aston Martin 2026.

"Tesan gubitak svetskog šampionata ove sezone duboko me je pogodio i učinio jasnim da je sada pravi trenutak da za mene lično završim ovo veoma dugo, intenzivno i uspešno poglavlje. Želim celom timu nastavak uspeha i uveren sam da će se i sledeće godine boriti za obe titule", naveo je Marko u saopštenju.

Marko je početkom 1970-ih bio vozač Formule 1, a karijeru mu je prekinula povreda oka kada je kamen probio vizir njegove kacige. Tokom godina izgradio je veliki uticaj u političkim krugovima F1, posebno u trenucima kada je Verstapenova lojalnost ekipi ove godine bila dovedena u pitanje. Bio je blizak i sa suosnivačem Red Bula Ditrihom Matešicom, koji je preminuo 2022.

1/4 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Njegov direktan stil i oštre kritike vozača često su izazivali kontroverze. Godine 2023. Marko se izvinio Serhiju Peresu zbog komentara kojima je meksičko poreklo vozača povezivao sa nestabilnim rezultatima.

U okviru šire Red Bul korporacije, Marko je dve decenije predvodio program razvoja mladih vozača. Pod njegovim nadzorom karijere su gradili Verstapen, Fetel i brojni drugi, prelazeći iz juniorskih serija do debija u F1 kroz drugu ekipu Red Bulla, Toro Roso, kasnije Alfa Tauri i RB.

Ove godine, nekadašnji članovi programa Lijam Loson i Juki Cunoda nisu bili konkurentni uz Verstapena, dok je još jedan talentovani vozač, Isak Hadžar, najavljen kao pojačanje za 2025.

Red Bul je u utorak saopštio da je ukupno 20 vozača stiglo do Formule 1 nakon što su prošli kroz njihov juniorski program, uključujući i britanskog debitanta Arvida Lindblada, koji će ući u F1 2026. godine sa ekipom RB.