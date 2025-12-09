Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Nemačke plasirala se večeras u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Dortmundu pobedila Brazil 30:23 (17:11).

Nemačku su do pobede predvodile Antje Dol sa šest i Emili Fogel sa pet golova.

Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport

Kod Brazila bolja od ostalih bila je Bruna De Paula sa šest pogodaka.

Nemačka će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Danska - Francuska.

