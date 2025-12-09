Ostali sportovi
LAKO ZAVRŠEN POSAO I UBEDLJIVA POBEDA! Rukometašice Nemačke savladale Brazil i plasirale se u polufinale Svetskog prvenstva
Ženska rukometna reprezentacija Nemačke plasirala se večeras u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Dortmundu pobedila Brazil 30:23 (17:11).
Nemačku su do pobede predvodile Antje Dol sa šest i Emili Fogel sa pet golova.
Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport
Kod Brazila bolja od ostalih bila je Bruna De Paula sa šest pogodaka.
Nemačka će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Danska - Francuska.
